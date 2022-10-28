Moto G Play (2022) akıllı telefon, resmi bir açıklama yayınlanmadan görüntüleri ile beraber internette ortaya çıktı. Görünen o ki Motorola’nın zaten çeşitli olan akıllı telefon yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Ne yazık ki, Moto G Play alt markası Motorola hayranları arasında çok fazla popülerlik kazanmadı. G Play’in 2021 versiyonu Aralık 2020’de Google Play Console’da görülmüştü. Ve ilgiler çok fazla üzerine çekemedi. Telefon Ocak 2021’de resmiyet kazanmıştı. Şimdi, telefonun 2022 varyantı önümüzdeki aylarda piyasaya çıkabilir.

Moto G Play (2022) Cihazının Muhtemel Özellikleri

Seride popülerlik yaratmayan telefonlardan sonra şirket, yeni cihazı için çok çalışmış gözüküyor. Moto G Play (2022) muhtemelen selefine göre sayısız iyileştirme getirecek. Özellikle eski cihazlar, uygun fiyatlı olması ile düşük performansları ile karşımıza çıkıyorlardı. Ancak, Moto G Play (2022) kasasının altında Mediatek’in daha güçlü Helio G37’sini taşıyacak. Moto G Play (2021) ise gücünü Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisine borçluydu. Kağıt üzerinde yeni cihaz selefine kıyasla çok daha komplike bir işlemci ile gelecek. Ayrıca yeni G Play toza ve suya dayanıklılık için IP52 derecesi taşıyacak.

Bununla birlikte, hem 2021 hem de 2022 G Play modelleri aynı 6,5 inç IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. Ekran ön kamera için delikli bir tasarım ile geliyor. Güç, ses açma – kapama tuşları ise cihazın sağ tarafında bulunuyor. Parmak izi sensörü taşıyan bütçe dostu ürün Sensörün üzerinde ikonik bir Motorola simgesi bulunduracak. Cihaz 3 GB RAM ile birlikte gelecek ve 32 GB dahili depolama alanı sunacak. Tüm sisteme 5.000 mAh kapasiteli bir pil güç verecek. GSM Arena tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu batarya 10W şarjı destekleyecek. G Play (2022) kutudan çıktığında Android 12 işletim sistemini çalıştıracak. Optikler için, telefon 16 MP ana sensör dahil olmak üzere üç kameralık bir modül kullanacak. Bu modül arka tarafta makro ve derinlik çekimleri için iki adet 2MP sensöre sahip olacak. Cihazın ön tarafında, selfie ve görüntülü konuşamalar için 5 MP değerinde bir kamera da mevcut olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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