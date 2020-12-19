Akıllı Telefonlar
Moto G Play 2021 Google listelemesinde görüldü
Moto, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin popüler akıllı telefon ailesinden olan Moto G Play 2021, Google Play listelenmesinde görüntülendi.
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Motorola, bir dönemin efsane telefon markasıydı. Razr gibi unutulmaz telefonları sayesinde popülerleşen şirket, akıllı telefonların yükselişiyle rakiplerinin gerisinde kalan üreticilerden biri olmuştu. Çareyi piyasadan çekilmekte bulan Motorola, telefon departmanını 2012 yılında Google’a sattı. Bundan iki sene sonra da 2,91 milyar dolara Lenovo tarafından satın alınan Motorola, bu dönemden beri Moto markası altında, akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Bu dönemden beri şirket özellikle, uygun fiyatlı Moto G Play ve katlanabilir telefonları Razr 2020 kullanıcıların ilgisini çekiyor.
Moto G Play 2021
Google Play tarafından yapılan listelemede, ortaya çıkan bilgilerde Lenovo’nun son telefonu Moto G Play 2021, görüntülendi. Listelemede telefonun teknik özelliklerinin bir kısmı da ortaya çıktı. Sızan bilgiler şu şekilde; Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 720×1600 HD+ IPS ekran, 3 GB RAM gibi teknik özelliklere sahip. Bakıldığında teknik anlamda çok şey vaat etmeyen telefon, özellikle işlemci konusunda önceki yılın modelinin gerisinde kalıyor. Qualcomm Snapdragon 662 ile gelen önceki modelden sonra şirketin, neden daha güçsüz bir işlemci tercih ettiği bilinmiyor. Sızan fotoğrafta tasarım konusunda da bilgi sahibi olduğumuz telefonun detayları bilinmese de damla çentikli bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor.
Çinli üreticiler önde
Fiyat bilgisi ya da çıkış tarihi elimizde bulunmayan Moto G Play, giriş seviyesi uygun fiyat arayan tüketiciler için düşünülmüş gibi gözüküyor. Özellikle Çinli rakiplerine karşı şirke tin işi oldukça zor gibi. Çünkü Xiaomi, Redmi, Realme gibi Çinli akıllı telefon üreticileri agresif fiyat politikalarıyla, rakiplerine göre oldukça avantajlı. O fiyat segmentinde, mümkün olan en tepe özellikleri sunan bu telefonlar, genel anlamda tüketicilerin daima ilk tercihi oluyor. Bakalım Lenovo Moto, son telefonuyla pazardaki rakiplerine göre başarılı olabilecek ve beklenilen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?
Konuyla ilgili gelişmeler ve güncellemeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Honor V40, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak
Honor’un Huawei’den ayrıldıktan sonra piyasaya süreceği ilk amiral gemisi akıllın telefon serisi Honor V40 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bugün itibariyle ortaya çıkan bilgilere göre, model numarası YOK-AN10 olan V40’ın 3C sertifikasını aldığı belirtiliyor. Çin pazarında ithal edilen ürünler için zorunlu olan söz konusu sertifikanın alınması sayesinde ortaya çıkan bir başka detay ise, Honor V40’ın 66W hızlı şarj desteğiyle geleceği oldu.
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Ana şirketi Huawei tarafından satılmasının ardından bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Honor, bu kapsamdaki ilk akıllı telefon serisini 2021 yılında piyasaya sürecek. Honor, Huawei ile arasındaki tüm bağları yasal olarak kestiği için haliyle artık ABD’nin Huawei’ye uygulamakta olduğu ambargodan da etkilenmiyor. Bu sebeple Google Mobil Servisleri de dahil olmak üzere Honor’un, Amerikan teknolojilerinden eskisi gibi tam teşekküllü bir biçimde faydalanabilmesi bekleniyor.
Honor V40, 66W hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkacak
Bu beklentilerin bir karşılığı olup olmadığını Honor V40 serisi tanıtıldıktan sonra hep beraber göreceğiz, ancak şimdilik asıl konumuz bu değil. Bugün itibariyle teknoloji basınına yansıyan haberlere göre Honor, V40’lar için 3C sertifikasını almayı başardı. Çin pazarında ithal edilen, kullanılan, satılan ürünler için alınması zorunlu olan bu sertifika beraberinde Honor V40’ın model numarası ve şarj adaptörü de gün yüzüne çıktı.
Model numarasının YOK-AN10 olduğu ortaya çıkan Honor V40, Huawei Nova 8 serisinde de kullanılan HW-110600C00 model kodlu şarj adaptörü sayesinde şarj ihtiyacını giderecek. HW-110600C00 model kodlu adaptöre aslında bakarsanız yabancı değiliz, zira kendisinin temmuz ayında yine ilgili kurumlarca onay aldığına şahit olmuştuk. En büyük özelliğiyse 66W hızlı şarj desteği olan bu adaptörün Honor V40 serisinde kullanılacak olması, haliyle serinin 66W’a kadar hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkacağını gösteriyor.
Honor V40’ın muhtemel özellikleri
2021’in ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Honor V40 serisi, 120 Hz yenileme hızına sahip FHD destekli 6.72 inç ekranla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte 6W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği de sunacak olan bu telefon, ana kamerası 50 MP olmak suretiyle üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Pro sürümündeyse dört arka kamera barındıracak olan Honor V40 serisi, ayrıca bugüne kadar pek karşılaşmadığımız bir biçimde tanıtılacak.
Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Honor V40’ın, toplamda dört farklı model olarak piyasaya sürüleceğini sizlerle paylaşmıştık. Fakat Honor’un, bu dört modelin her birinde farklı işlemciler kullanacağı belirtiliyor. Eğer sızıntılar doğruysa Honor V40 modelinde Dimensity 1000+ işlemcisini; V40 Pro’da Samsung’un Exynos 1080 işlemcisini; V40 Pro+ modelinde Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini; V40 Commemorative Edition’da ise Huawei’nin Kirin 9000 işlemcisini göreceğiz.
Elbette ki tüm bu bilgilerin henüz resmiyet kazanmadığını söylememize gerek yok. Ancak Honor, gerçekten de V40 serisinde dört farklı işlemci kullanırsa bugüne kadar yapılmayanı yapmış olacak.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888 Geekbench 5 sonuçları görüntülendi, A14’ün gerisinde
Qualcomm bugün, 2021’de piyasaya sürülecek ve amiral gemisi Android telefonlarda kullanılacak Snapdragon 888 yongası için kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Yeni Snapdragon işlemcisi, iPhone 12 modellerindeki A14 yongasına ve hatta iPhone 11’deki A13’e bile yetişemedi.
AnandTech, Qualcomm işlemcilerine benchmark uyguladı ve sonuçları Apple cihazlarıyla karşılaştırdı. iPhone Geekbench 5 ve GFXBench testlerinde galip geldi.
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Yarışın galibi bir kez daha Apple çipleri
Snapdragon 888 yongası tek çekirdek testlerinde 1,135 puan ve çoklu çekirdek testlerinde 3,794 puan alırken, A14 yongalı iPhone 12 Pro tek çekirdekte 1,603 puan ve çoklu çekirdekte 4,187 puan almayı başardı.
GPU performansına gelindiğinde ise, GFXBench testinde Samsung, iPhone 12 Pro’nun 102.24 puanına kıyasla 86 puanda kaldı. Çipin güç tüketim performansı henüz bilinmediğinden sürdürülebilir performans hakkında bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Ancak AnandTech, eğer güç tüketimi rekabetçi ise Snapdragon 888’in nihayetinde iPhone karşısında kazanabileceğine inanıyor.
Snapdragon 888, iPhone’larda kullanılan A13 veya A14 çiplerini yüksek performans test puanlarında yakalayabilecek gibi görünmesede, sürdürülebilir performans biraz da çipin güç tüketimine bağlı olacaktır.
Snapdragon 888 yongası, Apple’ın A13 veya A14 yongası seviyesinde performans göstermiyor, ancak mevcut amiral gemisi Android akıllı telefonlarda kullanılan önceki nesil Snapdragon yongalarına göre önemli bir gelişme sağlamış durumda. CPU performansı %25 ve GPU performansı da %35 artmış.
Bu kriterler Qualcomm tarafından sağlandığından ve bağımsız olarak elde edilmediğinden, Qualcomm’un verdiği sayılarının doğru olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Ancak site, testlerin gerçek ve ticari olarak piyasaya sürülecek cihazlarda “yeniden tekrar edileceğini” söylüyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Leica ila iş birliğine gidiyor
Akıllı telefon markaları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çalışmalar ve iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Son haber OnePlus Leica cephesinden geldi. İddialara göre Oneplus, kamera konusunda gelişmeler için Leica ile iş birliği yapacak.
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Akıllı telefon firmaları, sık sık başka markalarla iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin temel amacı kullanıcı deneyimini geliştirmek ve telefonun katma değerini arttırarak rekabette öne çıkarmak. OnePlus, kullanıcı deneyimi denince akla gelen markaların başında geliyor. Şirket uzun yıllardır telefonlarını kullanan tüketici topluluklarıyla yakın ilişkiler içinde. Bu sayede OnePlus, kullanıcıların beklentilerine ve isteklerine en çabuk dönüş yapan firma konumunda. Performansıyla kullanıcıların gözdesi olan OnePlus telefonlarının, en büyük eksi yanı ise muhtemelen kamerasıydı şirket ortaya atılan iddialara göre, Leica ile iş birliği yaparak bunu değiştirmek istiyor.
OnePlus Leica iş birliği
Kısa süre önce OnePlus CEO’su Pete Lau, yaptığı bir açıklamada, şirketin akıllı telefonlarındaki kamera deneyimini yazılımsal ve donanımsal açıdan geliştirmek istediklerini belirtmişti. Pete Lau, yaptığı açıklamada herhangi bir marka belirtmemişti. Henüz bu dedikoduyla ilgili iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil. OnePlus akıllı telefonların hali hazırda performans anlamında müthiş özellikler barındırdığını düşünürsek, Leica ile kamera anlamında yapılacak geliştirmeler şirketi Android dünyasının zirvesine taşıyabilir. Anlaşmanın hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı Nord serisi telefonlar için olması bekleniyor.
OnePlus ilk değil
Akıllı telefon dünyasında bu ilk kamera ortaklığı değil. Geçtiğimiz yıllarda pek çok şirket çeşitli ortaklılara gitmişti. Bunlarda ilk akla gelen ise yine Leica ile ortaklık kuran Huawei. Huawei bu ortaklık sayesinde Leica mühendisleri ile ortak çalışmalarda bulunmuş, telefonlarının kamera deneyimi konusunda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmişti. Şirket şimdilerde en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlardan bazılarına sahip. Nokia ve Zeiss’de geçtiğimiz dönemlerde benzer iş birliğine gidip başarılı sonuçlar elde etmişlerdi. Bakalım OnePlus ile ilgili iddialar doğru mu? ve taraflardan bir açıklama, duyuru gelecek mi? Bu durum diğer akıllı telefon üreticilerini de bu tarz iş birliklerine itip itmeyeceği de merak konusu.
Gelişmeler için takipte kalın…
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