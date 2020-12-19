Moto G Play 2021 Google listelemesinde görüldü

Moto, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin popüler akıllı telefon ailesinden olan Moto G Play 2021, Google Play listelenmesinde görüntülendi.

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Motorola, bir dönemin efsane telefon markasıydı. Razr gibi unutulmaz telefonları sayesinde popülerleşen şirket, akıllı telefonların yükselişiyle rakiplerinin gerisinde kalan üreticilerden biri olmuştu. Çareyi piyasadan çekilmekte bulan Motorola, telefon departmanını 2012 yılında Google’a sattı. Bundan iki sene sonra da 2,91 milyar dolara Lenovo tarafından satın alınan Motorola, bu dönemden beri Moto markası altında, akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Bu dönemden beri şirket özellikle, uygun fiyatlı Moto G Play ve katlanabilir telefonları Razr 2020 kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Moto G Play 2021

Google Play tarafından yapılan listelemede, ortaya çıkan bilgilerde Lenovo’nun son telefonu Moto G Play 2021, görüntülendi. Listelemede telefonun teknik özelliklerinin bir kısmı da ortaya çıktı. Sızan bilgiler şu şekilde; Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 720×1600 HD+ IPS ekran, 3 GB RAM gibi teknik özelliklere sahip. Bakıldığında teknik anlamda çok şey vaat etmeyen telefon, özellikle işlemci konusunda önceki yılın modelinin gerisinde kalıyor. Qualcomm Snapdragon 662 ile gelen önceki modelden sonra şirketin, neden daha güçsüz bir işlemci tercih ettiği bilinmiyor. Sızan fotoğrafta tasarım konusunda da bilgi sahibi olduğumuz telefonun detayları bilinmese de damla çentikli bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor.

Çinli üreticiler önde

Fiyat bilgisi ya da çıkış tarihi elimizde bulunmayan Moto G Play, giriş seviyesi uygun fiyat arayan tüketiciler için düşünülmüş gibi gözüküyor. Özellikle Çinli rakiplerine karşı şirke tin işi oldukça zor gibi. Çünkü Xiaomi, Redmi, Realme gibi Çinli akıllı telefon üreticileri agresif fiyat politikalarıyla, rakiplerine göre oldukça avantajlı. O fiyat segmentinde, mümkün olan en tepe özellikleri sunan bu telefonlar, genel anlamda tüketicilerin daima ilk tercihi oluyor. Bakalım Lenovo Moto, son telefonuyla pazardaki rakiplerine göre başarılı olabilecek ve beklenilen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

Konuyla ilgili gelişmeler ve güncellemeler için takipte kalın…