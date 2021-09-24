Moto E40 Tasarım ve Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Moto E40 akıllı telefonun tasarımı ve bazı önemli teknik özellikleri, lansmanından önce internette ortaya çıktı. Motorola, Moto E40 olarak adlandırdığı yeni bir E serisi akıllı telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ancak son zamanlarda cihaz hakkında çok fazla sızıntılar çıkmıştı. Sızıntılar dışında da Geekbench dahil olmak üzere NBTC, FCC ve TUV gibi bir çok sertifika web sitesinde de görüntülenmişti.

Son sızıntıları veren ise Twitter kullanıcısı olan Evan Blass. Evan bir tweetinde cihazın render alınmış görüntüsünü ve bazı teknik özelliklerini açıklamıştı. Şimdi ise bir başka Twitter kullanıcısı olan Sudhanshu Ambhore tarafından E40’ın tasarımı ve teknik özelliklerini açıkladı.

Moto E40 Tasarım, Teknik Özellikler ve Diğer Detayları

Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılarda cihazın delikli bir ekran ile birlikte geleceği gözüküyordu. Kamera bölümüne bakıldığında ise arka tarafta üç kameraya sahipti. Ayrıca kamera bölümlerinin alt çaprazında bir de parmak izi sensörü bulunuyordu. Cihazın HD+ çözünürlüklü (1600 x 720 piksel) sunan 6,5 inçlik IPS LCD ekran ile birlikte geleceği söylenen sızıntıların içinde. Bunun yanı sıra 20:9 en boy oranı ve 90 Hz ekran yenileme hızı sunmakta. Telefona güç vermesi için ise Unisoc T700 işlemcisi kullanılıyor.

Sızan bilgilerden devam edersek cihaz 4 GB Ram ile geliyor. Ayrıca E40 64 GB dahili depolama ile gelecek. Diğer Motorola cihazları gibi bunda da MikroSD ile hafızayı yükseltmek mümkün olabilir. Ayrıca telefon kutu içerisinden Android 11 veya Android 11 Go sürümü ile birlikte çıkabilir. Arkada bulunan üçlü kameranın özellikleri ise 48 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör bulunmakta. Telefonun önünde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP kameraya sahip.

Telefonun teknik özellikleri dışında dikkat çekici şekilde tasarlanmış. Örneğin, bir parmak izi tarayıcısı, çift SIM desteği ve IP52 ile birlikte gelmesi de sızıntıların içerisinde. Bağlantı noktasında bir FM Radyo, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C 2.0 bağlantı noktalarını da içermesi de olasılıkların içerisinde. Bunların dışında telefonun Google Asistan’ı çalıştırması için de özel bir düğmesi olacak. Sızdırılan görüntülere göre telefonun boyutu 165,08 x 75,64 x 9,14 mm ve yaklaşık 198 gram ağırlığında olacak.