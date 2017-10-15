Mooz’dan Oyma ve Yazdırma İşlevli 3D Yazıcı Geliyor

2017 Yılının 3D yazıcıları hayallerimizde ki cisimleri gerçeğe dönüştürmekle kalmayıp, artık bunları Mooz ile oyabilmeye ve üzerine lazer teknolojisi ile yazdırma işlemi yapabilmeye başlıyor.

Yalnızca 3D yazıcı özelliği ile kalmayıp, yazdırdığı cisme oyma ve lazer teknolojisi ile yazma işlemi yapabiliyor. Bütün bu işlevlere sahip olan yazıcının, aynı zamanda sahip olduğu basit yapısı ile istediğiniz şekilde kurulum yapabiliyorsunuz. Yaptığınız kuruluma bağlı olarak Mooz’u yazdırma, hassasiyet, keskinlik, hız ve renk karışımı açısından maliyet etkinliği için seçebilirsiniz. Renk karışımı özelliği ile sadece bir renge takılmayan Mooz, seçtiğiniz renkleri karıştırarak ortaya güzel renkler de çıkartabilme özelliğine sahip.

Katı alüminyum alaşımları, tamamen metal sıcak bir uç ve keskin dökme kurşun vidalardan oluşan yazıcı, gerçekten yüksek bir kalite ve performans sergiliyor Tasarımı ve performansı ile kendisini ortaya koyan Mooz, aynı zamanda çok kolay bir arayüz yazılımına sahip. Sürükle bırak işlemleri ile çalışabilen Mooz işin çoğu kısmını kendisi hallediyor.

Eğer yazdırmaya merakle biri değilseniz, 5 milimetrelik delme derinliğine sahip oyma teknolojisi ile güzel sanatlar ortaya koyabilirsiniz. Lazer yazıcı teknolojisi ile tahta, mantar, hatta yiyeceğinize bile logo, yazı gibi şekilleri yazdırabilirisiniz.

Şu anda Kickstarter projesi olarak bütçe toplayan Mooz, çoktan 100.000Dolar toplamın bulunmakta. Eğer Mooz cihazlarından birine sahip olmak isterseniz, 239 Dolardan başlayan modelleri veya tam seti olan ve 429 Dolardan başlayan ürünleri bulunmakta.