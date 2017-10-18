Monument Valley 2 Oyununun Android Cihazlara Çıkış Tarihi Belli Oldu

2014 Yılında Android’e çıkmış ilk oyunu ile büyük bir ilgi kazanan Monument Valley oyunun devam serisi bu yıl başlarında anons edilmişti.

iPhone cihazlara çıkalı aylar geçmesinden sonra, kullanıcılarını bir hayli bekleten Monument Valley 2, 6 Kasım’da Android severleri ile buluşacak.Android üzerinden ön kayıt yaptırabileceğiniz oyun ne yazık ki erken erişim gibi bir versiyona sahip olmayacak. Fakat oyunu bekleyen isimlerden biri iseniz, yine de ön kayıt yaptırarak çıkış yaptığı zaman bir bildirim almanızı sağlayabilirsiniz.

Şimdilik fiyatı 4.99 Dolar olacağı gibi gözüken oyunun fiyatında küçük değişiklikler gerçekleşebilir. İşte oyunun paylaşılmış fragmanı: