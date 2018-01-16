Monster’dan Oyunculara Özel Oyuncu Ekiplanları Geliyor!

Türkiye’de adını sıkça duyuran Monster, oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarların ardından şimdi de oyuncu ekipmanları ile karşımıza çıkıyor.

Yerli bilgisayar üreticilerinden oyun odaklı olarak sıyrılmayı başaran Monster, Abra, Semruk ve Tulpar gibi üst seviye gaming laptop serileri ile dikkat çekiyor. Ancak artık sıra Pusat adı verilen ekipman serisinde. Pusat K1 oyuncu klavyesi, Pusat V5, V4 ve V3 adındaki oyuncu fareleri ile oyuncu ekipmanları ve aksesuarları sektörüne de giriş yapan Monster, uygun fiyatlı seçenekler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Oyunculara Özel Pusat K1 Gaming Keyboard

Verilen bilgiye göre oyunculardan gelen talep doğrultusunda hazırlanan Monster Pusat K1 Gaming Keyboard adlı mekanik oyuncu klavyesi, Türkçe Q tuş dizilimi, fırçalanmış metal gövdesi ve RGB aydınlatmasıyla şık bir görüntü sunuyor. Yüksek hassasiyete ve hızlı tepkime süresine sahip olan tuşlar, 50 milyon basma ömürleri ile normal klavyelerden daha dayanalıklı yapıda olacak.

Pusat V serisi Gaming Mouse

Pusat V diyebileceğimiz seri ile oyuncu fareleri de sunan Monster, Pusat V3 Gaming Mouse 800 ila 7200 DPI arasında değiştirilebilen hassasiyet ayarını sunuyor. 6 adet programlanabilir tuşu olan farenin 1000MHz’e kadar çıkarılabilen tarama oranı fare hareketinin gecikme olmaksızın ekrana yansıtılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca Pusat V4 Gaming Mouse daha yüksek hassasiyete ihtiyaç duyan ve özellikle MOBA ya da MMO türü oyunları tercih eden oyunculara yönelik bir ürün olarak hazırlanmış. Üzerinde yer alan 18 adet programlanabilir tuş ile bu fare 1000 ila 16400 DPI arasında değişen hassasiyet sunuyor. Dâhili hafızası sayesinde farklı oyunlara ait ayarların kaydedilebileceği bu farenin ağırlığını da ilave ağırlıklarla değiştirmek mümkün.

Pusat fare ailesinin son üyesi ise 24000 DPI’a kadar çıkabilen geniş bir hassasiyet sunan Pusat V5 Gaming Mouse. 10 adet programlanabilir tuşu ve tam spectrum RGB arka aydınlatması bulunan fare, farklı aydınlatma modları ile dikkat çekiyor. 5 farklı kullanım modu kaydetme ve devamlı tuş basma fonksiyonu olan bu fare en üstün oyun deneyimini hedefleyenler için geliştirilmiş.

Pusat Vırtual 7.1 Rgb Gaming Headset

Klavye ve farenin yanı sıra Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset adlı oyuncu kulaklığı da sunan Monster, 50mm’lik sürücüleri olan bu kulaklık ile oyunculara kaliteli bir ses ve gerçekçi ses efektleri sunmayı amaçlıyor. Pusat Virtual 7.1’e adını veren sanal 7.1 Surround teknolojisi de atmosferi güçlendirerek kullanıcısına adeta oyunun içindeymiş gibi hissettirecek. Oyuncuların ihtiyaçları ve istekleri göz önüne alınarak tasarlandığı belirtilen Pusat Virtual 7.1’in bükülme ve kırılmaları engelleyen örgülü bir kablosu ile dikkat çekiyor. Kablo üzerinde yer alan kumanda ile sesi ve mikrofonu kontrol etmek, kulaklığın RGB aydınlatmasını ve titreşimi açıp kapatmak mümkün.