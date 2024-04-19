Tesla, geçen yılın nisan ayında Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaparak, elektrikli otomobil dünyasında önemli bir adım attı. Türkiye’deki satışlarını Model Y ile başlatan Tesla, rekabetçi fiyatları ve ilgi çekici özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bugün ise yeni Tesla Model Y eski modeline göre neredeyse yarı yarıya fiyatla ülkemizde satışa sunuldu.

Tesla’nın Türkiye’de satışa sunduğu uygun fiyatlı Model Y, dikkat çekici bir seçenek haline geldi. Bu modelin uygun fiyatlı olmasının arkasındaki neden, 160 kW limitini aşmaması ve bu sayede yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi olarak belirtiliyor. Bu durum, aracın fiyatının yarı yarıya düşmesini sağlıyor. Yeni Model Y 1.362.160 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılarını bekliyor.

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Tesla’nın Türkiye’deki satışlarına dair veriler incelendiğinde, markanın 2023 yılında yaptığı teslimatların seyri dikkat çekiyor. Mayıs ayında 200, haziran ayında 800 adetlik teslimat gerçekleştiren Tesla, temmuz ayında bu rakamı 1500’e çıkardı. En yüksek satışını ise ağustos ayında, 4 bin 700 adetlik bir rakamla gerçekleştirdi.

Ancak, ağustos ayından sonra Tesla’nın satışları belirgin bir şekilde düşüşe geçti. 2023 yılını 12 bin 150 adetlik satışla tamamlayan marka, müşteri memnuniyetinde yaşanan sorunlarla karşılaşmaya başladı. Satılan araç sayısının artmasıyla birlikte, satış sonrası hizmet servislerinde yaşanan sıkıntılar, müşteri memnuniyetsizliğine neden oldu.

2024 yılına kötü bir başlangıç yapan Tesla, ocak ve şubat aylarında toplamda 295 adet Model Y satarak mütevazı bir performans sergiledi. Bu durum, markanın Türkiye pazarındaki rekabetçi konumunu korumak adına önemli bir dönemece işaret ediyor.