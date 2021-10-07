MoneyGram İle Stellar Ortaklık Kurdu, XLM Yükseldi!

Finansal hizmetler şirketi MoneyGram International Inc, Circle’ın USDC stablecoinini kullanarak anında para transferleri sağlamak için Stellar blok zinciri ağı ile ortaklık kurdu.

Sınır ötesi ödeme devlerinden biri olan ve Ripple’ın eski iş ortağı olan MoneyGram, kullanıcıların Circle’ın stablecoini USDC ile işlem yapabilmelerine olanak tanımak için Stellar Development Foundation ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Stellar Development Foundation CEO’su ve İcra Direktörü Denelle Dixon, gelişme hakkında konuştu ve MoneyGram’ın ağının, USDC kullanarak Japon yeni, ABD doları ve diğerleri gibi birden fazla para biriminde nakit ödeme ve finansman sağlamak için Stellar blok zinciri ile entegre olacağını söyledi. Yapılan duyuruya göre ödeme devi, Stellar Network‘e bağlı kripto cüzdanlarının küresel platformuna erişmesine izin veren entegrasyona sahip olacak. Dixon, nakit kullanıcılarının geçmişte erişilemeyen kripto hizmetlerine erişebileceklerini belirtti.

MoneyGram Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alex Holmes konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Kripto ve dijital para birimleri ön plana çıktıkça, sınır ötesi ödemeleri düzene koyma yöntemi olarak stablecoinlerin potansiyeli konusunda özellikle iyimseriz.”

Ortaklık hizmetlerinin bu yılın sonuna kadar belirli pazarlarda başlatılması ve 2022‘de daha fazla uluslararası kullanıma sunulması bekleniyor.

MoneyGram’ın 150 milyondan fazla müşterisi, MoneyGram lokasyonlarındaki anında ATM’ler veya banka tesisleri için USDC stablecoin kullanarak nakit giriş ve çıkış yapabilecek.

Birkaç banka kripto para birimleri konusunda temkinli davransa da, United Texas Bank MoneyGram ve Circle arasındaki anlaşmayı kolaylaştıracak.

Holmes; “Teksas kripto konusunda oldukça proaktif bir duruşa sahip ve vali birkaç yorum yaptı. United Texas Bank, burada yerleşik bir bankadır ve kripto alanındaki fırsatlara çok odaklanmıştır. Her banka kripto dünyasına adım atmaya istekli değil ve bence bu bankanın ne kadar ilerici olmaya çalıştığı hakkında çok şey söylüyor” ifadelerini kullandı.

Ortaklık, ABD SEC’in Aralık 2020’de Ripple’a karşı şirketin federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini belirten bir dava açmasının ardından MoneyGram ile uzun süredir devam eden ilişkisi sona eren kripto ödeme ağı Ripple’a bir darbe oldu. Holmes, Stellar ile olan işbirliğinin MoneyGram’ın Ripple ile olan ortaklığından tamamen farklı bir ilişki olduğunu belirtti. Ripple’ın kripto para birimi XRP’sinin hukuk açısından bir menkul kıymet olup olmadığı sorusunu bir kenara bırakarak, MoneyGram ve Ripple’ın üzerinde çalıştığı vizyonun belirli sınırlamaları olduğunu söyledi.

Ortaklık haberinin ardından XLM fiyatı da yönünü yukarı doğru çevirdi. Son 24 saatte %14’ten fazla artan kripto para yazı sırasında 0,35 dolardan işlem görüyor. Ocak 2018 yılında 0,93 dolara ulaşarak kendi fiyat rekorunu kırmış olan XLM için analistler, son gelişmelerin de etkisi ile beraber iyimser düşünüyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.