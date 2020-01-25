Rehber
Modem ve router seçiminde nelere dikkat edilmeli?
MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız yeni videomuzda modem ve router seçimine odaklandık. Modem ve router tercihinde elbette bağlı olduğunuz internet bağlantınız önem arz ediyor.
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ADSL, VDSL, VDSL 2 ve fiber bağlantılarınız neticesinde satın aldığınız pakete uygun hızda modem almanız önemli. Yeni nesil internet bağlantılarında eski bir modemi kullanmak internet hattınız iyi olsa da düşük ya da sık sık bağlantı problemleri yaşamanıza neden olabilir.
Aynı zamanda modem ya da router modelinin desteklediği hız kadar bağlantı desteği, sunduğu özellikler ve port sayısı da önemli bir konumda. Evin büyüklüğüne göre menzili geniş bir modem/router tercih etmeniz gerekebilirken bunu menzil genişletici ya da mesh adı verilen sistem ile halledebilirsiniz.
Konunun detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Donanım
ZenBook vs VivoBook: Hangi ürün kime göre?
Asus’un laptop camiasında oldukça saygın bir yeri olduğu aşikar. ZenBook ailesiyle dikkat çeken markanın daha önce ROG laptop ailesi kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi ise iş ve normal kullanımlarda dikkat çeken ZenBook ve VivoBook ailesine göz atıyoruz.
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Asus ZenBook ailesi
Karşılaştırmamıza ZenBook ile başlayalım. ZenBook ailesi Asus’un temel laptop ailesi olarak kabul edilebilir. ROG ailesinin oyunculara yönelik olduğunu düşünürsek ZenBook ise genel kitleye hitap eden bir model. Kendi içinde ZenBook ve ZenBook Pro ve son dönemde ZenBook Flip olarak üçe ayrılan aile “her iş için tek cihaz” mantalitesine sahip diyebiliriz.
Şık, ince, taşınabilir ve güçlü olan bu ailede Pro tarafı daha çok profesyonel kullanımlara yönelik. Hatta daha önce incelediğimiz ZenBook Pro Duo ise bunun tepe noktası diyebiliriz. Ama bu yazıda odağımız normal ve temel modelleri olacak.
Her sene yeni nesil Intel işlemciler ile güncellenen ZenBook ailesinde Core i5 ve Core i7 tercihlerini görmekteyiz. Core i9 Pro’ya saklanıyor. Farklı ekran boyutlarında tercih yapabileceğiniz ZenBook ailesinde kaliteli LED ekranlar yer alırken FHD ve 4K seçenekleriniz oluyor.
Nvidia’nın GTX 16 serisi ekran kartlarına yer verilen cihazda Nano Edge neredeyse çerçevesiz ekran, Ergo Lift menteşe ve en önemlisi ScreenPad 2.0 teknolojisiyle geliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında da yenilikleri takip eden ZenBook ailesi Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerine de yer veriyor. Üzerinde Tip-C dahil USB 3.1 Gen1 ve Gen 2 bağlantıları sunan cihaz modelleri en fazla 1,65 kg ağırlık ve 1,89 cm incelik ile kuş kadar hafif.
Kullanım tarafına baktığımızda ise genel kullanım, profesyonel kullanım ve oyun dahil her türlü ihtiyacınıza cevap verecek kompakt bir ürün ailesi olarak özetleyebiliriz. Okulda ve işte tüm ihtiyaçlarınıza yeterli cevabı verebilecek uzun ömürlü ve şık ürünler olarak tasarlandı ZenBook ailesi.
Asus VivoBook ailesi
VivoBook tarafına geldiğimizde ise iki kelime ile “genel kullanım” ürünleri olarak özetleyebiliriz. Fiyat performans ürün skalası olan VivoBook serisi, son yıllarda birçok noktada ZenBook’a yetişmiş ürün ailesi olarak da dikkat çekiyor. Ancak Asus kanadında tekrar bir güncelleme ile daha uygun fiyat seçenekleriyle gelecekler.
ZenBook’a kıyasla 8. nesil Intel işlemciler ile gelen VivoBook’ların bu noktadaki amacı da fiyat. 8. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri halen oldukça güçlü oldukları için performans kanadında eksiği olmayan ailede Nvidia’nın MX mobil ekran kartı tercihleri görüyoruz. Bu ekran kartları da LoL, CS:GO gibi oyunlar için de yeterli. Genel kullanımda ise fazlasıyla iyi kartlar olduğundan bahsetmek gerek.
Ekran tarafında 768p ve FHD seçenekleri ile gelen paneller kullanan VivoBook’ta ZenBook’taki %72 NTSC renk gamut desteği yerine %45 seviyelerinde bırakılmış. Bu daha uygun LED paneller ile yine kaliteli görüntü imkanı sağlıyor.
Bağlantı tarafında yine tasarruf adına Wi-Fi 802.11ac ve BT 4.1 tercih edilen cihazlarda rahat ve kolay bağlantı imkanı halen duruyor. Yine ince ve taşınabilir ürünler olan bu cihazlar 1,95 cm incelik ve 2 kg altında ağırlık sunuyor. Rengarenk tasarımlar ile özellikle öğrencilerin dikkatini çekebilecek bu ürünler USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 ve Tip-C bağlantıları da sağlıyor.
Yani VivoBook ailesi de stil sahibi, daha uygun fiyatlı ve gençlere yönelik bir ürün skalası. Genel kullanımlar ve temel oyunculuk için yeterli bir durumda.
Sonuç olarak ZenBook iş dünyasına ve güçlü olup, bir o kadar da şık cihaz isteyenlerin ürünü diyebiliriz. VivoBook ise genç, fiyat/performans oranında dikkat eden, genel kullanımlarda uzun ömürlü ve taşınabilir cihaz isteyenlerin tercihi olmalı.
ASUS
ROG ailesi karşı karşıya: Strix Scar III mü? Zephyrus S mi?
Asus’un oyunculara yönelik Republic of Gamers (ROG) dizüstü bilgisayar ailesinde iki temel model dikkat çekiyor. Bir yanda ince yapısıyla dikkat çeken Zephyrus, bir diğer yanda ise agresif tasarımıyla göz alıcı Strix Scar. Peki bu serilerin farkı nedir? Hangisini tercih etmeli? Soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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İlk olarak modelleri tek tek tanıyarak ardından farklarına göz atalım. Scar III ile başlıyoruz.
ROG Strix Scar III
Tasarımı ve performansı ile fark yaratmayı başaran yeni nesil Strix Scar modeli olan ROG Strix Scar III, BMW Design Group ve Asus mühendisleri tarafından ortak yürütülen bir çalışmaya ait tasarım ile geliyor. 3D Flow Zone denilen tasarımıyla katmanlı bir yapıda çok daha etkili bir soğutma sağlayabilen Scar III, cihazın altından ve üstteki katmanlı yapıdan hava alımı ve arkadaki bölümden de tahliye yapabiliyor.
Donanım tarafında i5 9300H, i7 9750H ya da i9 9880H gibi güçlü işlemciler arasında seçim yapabildiğiniz Scar III, ekran kartı tarafında da GTX 1650 ve 1660 Ti ile RTX tarafında ise 2060 ve 2070 seçimi vadediyor. 32 GB’a kadar 2666 MHz bellek ve 1 TB HDD ile 1 TB M.2 SSD seçim şansı yer alıyor.
Ekran kanadında 15 ve 17 inç seçenekleri sunan ve sadece Full HD çözünürlüğünde çözümler sunan Asus tarafı 60, 120, 144 ve en önemlisi 240 Hz tazeleme hızı seçenekleri de sunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarlarda da 240 Hz’i görmüş oluyoruz.
Ses kanadında 4W değerinde çift hoparlör, özel kavisli ciklet klavye gibi detaylara bürünen cihaz, RJ45 LAN bağlantısı, HDMI 2.0b ve Tip-C bağlantısı üzerinden Display Port desteği sunarak çoklu ekran kullanımlarında ve en önemlisi oyuncular için önemli olan LAN bağlantısı da sağlamayı başarıyor.
ROG Zephyrus S
Ultra ince oyun bilgisayarı kategorisindeki Zephyrus ailesinin son üyesi ROG Zephyrus S, özel soğutma sistemiyle beraber ince ve taşınabilir yapıda olmasıyla dikkat çekecek. Daha ince ekran çerçevelerine de sahip olan Zephyrus’un teknik detayları da dikkat çekici.
Tek seçenek olarak Intel Core i7 8750H işlemcisi seçeneğine sahip Zephyrus S, 24 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 15 inç FHD 144 Hz IPS ekran ile geliyor. Ekran kartında GTX 1070 ve 1070’in yanı sıra RTX kanadında 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri ile tüm RTX serisi arasında seçim desteği veriyor.
Depolamada sadece SSD seçeneği yer alan cihaz 2 TB’a kadar 2 slot ile destek sağlıyor. Cihazda 3 adet Tip-C bağlantı desteği olması da dikkat çekici noktalardan biri.
Zephyrus modelinin birçok kişi için negatif olabilecek tek özelliği ise klavye konumu. Cihazı inceltebilmek adına klavyeyi alt kısma taşıyan Asus, dokunma yüzeyini de sağa ekliyor. Bu kullanım açısından özellikle örneğin kucakta kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yani Zephyrus’u masada kullanmak şart.
Peki farkları neler?
ROG Strix Scar III ve Zephyrus S modellerine baktığınızda gerçekten mühendislik harikası seviyesinde oldukça başarılı olduklarını açıkca görüyoruz. Ancak bir marka kendi oyuncu markasının çatısı altında özellikler bakımından neden birbirine rakip iki alt model yapar? Bunun da sebeplerini anlıyor olmak gerekiyor.
Burada bahsedilmesi gereken bir cihazın sadece teknik özellikleri olmadığı. Yani teknik özelliklere baktığınızda işlemci tarafında Scar, ekran kartı seçeneğinde ise Zephyrus daha önde duruyor mesela. Ya da her iki cihaz tamamen aynı özelliklere sahip olması durumunda hangisi hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bunu irdelemeliyiz.
Zephyrus ailesi her zaman özellikle ince, kompakt ve taşınabilir yapıda laptop modelleri oldu. “Dünyanın en ince” sloganını her sene cihazları daha da ince yaparak yenileyen Zephyrus tam da bu noktada ince, minimalist, şık ve elbette güçlü oyuncu bilgisayarları ile geliyor. İnce ekran ve ergolift menteşe ile bu kompaktlığı yakalıyorlar. Ancak işin içine incelik girince RJ45 LAN girişi ve fiyatı ucuzlatabilecek HDD seçenekleri de bu üründe kalınlığa etki edeceği için yer alamıyor.
Strix Scar tarafına bakacak olursak tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yine ince olmasına rağmen HDD yer alabilen modellerde RJ45 ve HDMI, DP bağlantıları gibi bağlantılar her zaman yer alıyor. Klavyesi de Zephyrus kadar ince olmayınca kullanımı oyun anında daha rahat oluyor.
Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman oyun ve profesyonel oyunculuk tarafına ROG Strix Scar III’ün uygun olduğunu düşünüyorum. RJ45 ile stabil bir internet akışı da önemli bu noktada. Yine oyun meraklıları için aynı zamanda mobilite arayanlar için ise ROG Zephyrus S diyebiliriz. Ama sadece oyun değil, tasarım, kurgu gibi noktalarda taşınabilir ve güçlü cihaz arayanlar da Zephyrus tercih etmeli diye düşünüyorum.
İnceleme
The Witcher nasıl olmuş? | Bilmeyenler için basit başlangıç rehberi
The Witcher dizisi hakkında değerlendirmelerimizin ve bilmeyenler için kısa hikayesini aktardığımız videomuz ile karşınızdayız.
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Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan Witcher aslında bir oyun değil kısa hikayeler ve roman uyarlaması. Ancak elbette Witcher ve Geralt of Rivia ismi özellikle Polonyalı oyun firması CD Project Red tarafından yayınlanan Witcher oyun serisi ile tanındı.
1980’lerin başında Fantastyka adındaki bir Leh bilim kurgu ve fantezi dergisinde ilk olarak yayınlanan ilk hikâye “Wiedźmin” (The Witcher) 1986, dergi tarafından yapılan bir yarışma için yazılmıştı ve üçüncülük kazandı.
Söz konusu olan dizi ise Türkiye’de de yayınlanan kitap serisinin ilk iki kitabı olan Son Dilek ve Kader Kılıcı adlı eserlerden uyarlandı.
Henry Cavill’in Geralt, Anya Chalotra’nın Yennefer, Freya Allan’ın Prenses Cirilla (Ciri) karakterlerine can verdikleri ilk sezon 8 bölümden oluşuyor ve sadece Netflix’te yayınlandı.
Dizi hakkındaki detayları, hikayeyi ve yorumlarımızı bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…