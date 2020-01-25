Modem ve router seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Asus’un laptop camiasında oldukça saygın bir yeri olduğu aşikar. ZenBook ailesiyle dikkat çeken markanın daha önce ROG laptop ailesi kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi ise iş ve normal kullanımlarda dikkat çeken ZenBook ve VivoBook ailesine göz atıyoruz.

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Asus ZenBook ailesi

Karşılaştırmamıza ZenBook ile başlayalım. ZenBook ailesi Asus’un temel laptop ailesi olarak kabul edilebilir. ROG ailesinin oyunculara yönelik olduğunu düşünürsek ZenBook ise genel kitleye hitap eden bir model. Kendi içinde ZenBook ve ZenBook Pro ve son dönemde ZenBook Flip olarak üçe ayrılan aile “her iş için tek cihaz” mantalitesine sahip diyebiliriz.

Şık, ince, taşınabilir ve güçlü olan bu ailede Pro tarafı daha çok profesyonel kullanımlara yönelik. Hatta daha önce incelediğimiz ZenBook Pro Duo ise bunun tepe noktası diyebiliriz. Ama bu yazıda odağımız normal ve temel modelleri olacak.

Her sene yeni nesil Intel işlemciler ile güncellenen ZenBook ailesinde Core i5 ve Core i7 tercihlerini görmekteyiz. Core i9 Pro’ya saklanıyor. Farklı ekran boyutlarında tercih yapabileceğiniz ZenBook ailesinde kaliteli LED ekranlar yer alırken FHD ve 4K seçenekleriniz oluyor.

Nvidia’nın GTX 16 serisi ekran kartlarına yer verilen cihazda Nano Edge neredeyse çerçevesiz ekran, Ergo Lift menteşe ve en önemlisi ScreenPad 2.0 teknolojisiyle geliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında da yenilikleri takip eden ZenBook ailesi Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerine de yer veriyor. Üzerinde Tip-C dahil USB 3.1 Gen1 ve Gen 2 bağlantıları sunan cihaz modelleri en fazla 1,65 kg ağırlık ve 1,89 cm incelik ile kuş kadar hafif.

Kullanım tarafına baktığımızda ise genel kullanım, profesyonel kullanım ve oyun dahil her türlü ihtiyacınıza cevap verecek kompakt bir ürün ailesi olarak özetleyebiliriz. Okulda ve işte tüm ihtiyaçlarınıza yeterli cevabı verebilecek uzun ömürlü ve şık ürünler olarak tasarlandı ZenBook ailesi.

Asus VivoBook ailesi

VivoBook tarafına geldiğimizde ise iki kelime ile “genel kullanım” ürünleri olarak özetleyebiliriz. Fiyat performans ürün skalası olan VivoBook serisi, son yıllarda birçok noktada ZenBook’a yetişmiş ürün ailesi olarak da dikkat çekiyor. Ancak Asus kanadında tekrar bir güncelleme ile daha uygun fiyat seçenekleriyle gelecekler.

ZenBook’a kıyasla 8. nesil Intel işlemciler ile gelen VivoBook’ların bu noktadaki amacı da fiyat. 8. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri halen oldukça güçlü oldukları için performans kanadında eksiği olmayan ailede Nvidia’nın MX mobil ekran kartı tercihleri görüyoruz. Bu ekran kartları da LoL, CS:GO gibi oyunlar için de yeterli. Genel kullanımda ise fazlasıyla iyi kartlar olduğundan bahsetmek gerek.

Ekran tarafında 768p ve FHD seçenekleri ile gelen paneller kullanan VivoBook’ta ZenBook’taki %72 NTSC renk gamut desteği yerine %45 seviyelerinde bırakılmış. Bu daha uygun LED paneller ile yine kaliteli görüntü imkanı sağlıyor.

Bağlantı tarafında yine tasarruf adına Wi-Fi 802.11ac ve BT 4.1 tercih edilen cihazlarda rahat ve kolay bağlantı imkanı halen duruyor. Yine ince ve taşınabilir ürünler olan bu cihazlar 1,95 cm incelik ve 2 kg altında ağırlık sunuyor. Rengarenk tasarımlar ile özellikle öğrencilerin dikkatini çekebilecek bu ürünler USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 ve Tip-C bağlantıları da sağlıyor.

Yani VivoBook ailesi de stil sahibi, daha uygun fiyatlı ve gençlere yönelik bir ürün skalası. Genel kullanımlar ve temel oyunculuk için yeterli bir durumda.

Sonuç olarak ZenBook iş dünyasına ve güçlü olup, bir o kadar da şık cihaz isteyenlerin ürünü diyebiliriz. VivoBook ise genç, fiyat/performans oranında dikkat eden, genel kullanımlarda uzun ömürlü ve taşınabilir cihaz isteyenlerin tercihi olmalı.