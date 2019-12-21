Video
Kablosuz kulaklık alırken bilinmesi gerekenler – Tavsiye ettiklerimiz
Kablosuz kulaklıklar 2019 yılında oldukça popüler oldu. Genel olarak ürünler ucuzlaması, insanların artık kablosuz rahatlığına geçiş yapmak istemesiyle beraber yılın en çok satılan ürün gruplarından biri oldu diyebiliriz.
Kablosuz kulaklık almadan önce bilmeniz gerekenler neler?
Öncelikle kablosuz kulaklıklar, yapılarına göre kendi içlerinde ayrılıyor. Kafa üstü dediğimiz modellerle birlikte tam kablosuz kulaklıklar ve birbirlerine kablo ile bağlı olan kablosuz kulaklıklar da var. Tam kablosuz kulaklıklar, yapıları gereği çok konforlu olmalarına karşın pil ömrü ve ses kalitesi konusunda diğerlerine göre biraz daha geride kalıyor. Kafa üstü kulaklıklar ise hem daha büyük sürücülere ve bataryalara sahip oluyor.
MediaMarkt’ın desteğiyle çektiğimiz bu videoda da görebileceğiniz gibi, satın almadan önce mağazada tüm kulaklık modellerini deneyimleyebiliyor olmak oldukça önemli. Zira kutudan ürünün ne kadar konforlu olduğunu veya ses performansını anlayabilmek pek mümkün değil.
Videomuzda, bu bilgilerle beraber tavsiye ettiğimiz kablosuz kulaklık modellerini de görebilirsiniz. Kafa üstü modellerde JBL T460BT, Sony MDR-XB650BT, SONY WH1000XM2, tam kablosuz kulaklıklarda ise Haylou GT1, Sennheiser Momentum ve Apple AirPods gibi modelleri sıraladık.
Sizden Gelenler
2019’da tasarımını en sevdiğimiz telefon ne? Sizden Gelenler #55
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, sosyal medyadan bize sormuş olduğunuz soruları cevaplndırdık.
Zaman Çizelgesi
0:15 Mi note 10 incelemesi gelecek mi? Abi Meizu 16Xs incelemesi gelecek mi?
0:43 Huaweinin Türkiye’deki servis kalitesini nasıl buluyorsunuz?
2:05 Android kısmının anlaşma sağlayamaması ve Samsung un Türkiye den çekileceği haberlerini ben bir satış hamlesi olarak görüyorum. Anlaşma zaten sağlanacak küçük anlaşmazlıklar olsa da müşterilerini sağlamlaştıracak ve satışların arttırma hamlesi olduğunu düşünüyorum bu konuda ki fikriniz nedir?
4:43 İnternet’ten alışveriş yaparken alışveriş sitelerinin ürünü kargolama ve teslim etme süreleri konusunda başına buyruk davranmasını nasıl yorumluyorsunuz. Bu konularda yasal süreçler nelerdir ve yeterli midir? Ayrıca gelen kargocunun ürünü kontrol etmemize izin vermeden teslim etmeye çalışması ve kontrol etmeye çalıştığımızda hoyratça ve ters davranması yasal mıdır? Bu konuların hepsi ile ilgili genel bir bilgilendirici video çekmeyi düşünüyor musunuz?
9:00 Kanalın daha geniş bir görüşe hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum (Elektrikli araçlar, ev eşyaları, tıptaki teknolojik gelişmeler, yazılımlar vb) . Kanalınızda bunların eksikliğini hissediyor musunuz? İleride bu geniş teknolojik gelişmeler için çalışmalarınız olacak mı?
11:03 Tulpar t5v14.1 var 256gb bir M2 giriş seviyesi bir ssd var, iki slotu var diğeri için ideal M2 ssd ne alabilirim?
12:08 Bluetoth kulaklık alacağım beats pro mu alayım yoksa sony wf 1000xm3? Kullanan var mı?
13:39 Kerem merhaba hatırlıyorsan telefon tamir edildikten sonra şu geçirmezliği konusunda soru sormuştum. Süreci sonuçlandırdım. S9 cihazımın parmak izi okuyucu kaplaması çıkmıştı mecburen servis kapağı açarak değişim yaptı. Sonuç olarak şu geçirmezliği gitmedi ve servis cihaz kapağı kapatıldıktan sonra şu geçirmezlik testide yapıldığını söyledi. Aynı zamanda samsung servis işini çok geliştirmiş 2 saatte cihazı onarıp geri verdiler. 😉
15:31 Hwp dergisi neden Turkcell dergilikte devam etmiyor?
16:00 2019 da çıkan tasarımsal açıdan en beğendiğiniz telefon hangisi?
17:02 Full ekran seven birine önereceğiniz telefonlar? Sıralama yaparsanız sevinirim
18:26 Siz de Samsung Türkiye’nin açıklamasını benim gibi yetersiz ve samimiyetten uzak buldunuz mu? Huawei de mate 30 gelecek demişti ama gelmemişti, samsungun açıklaması sizde de Huawei hissi yarattı mı? 19: 39 Hardware plus’a ortak, hissedar nasıl oluruz? Yeni yatırımcılara açık mısınız?
20:29 Philips The one 55pus7304 TV nin tüm videolarınızı izledim. Bu cihazın hiç dezavantajları yok mu? Hep iyi yanlarından bahsetmişsiniz. Ben LG 55sm8200 arasında kaldım. Sizin tercihiniz ne olurdu niçin?
28:56 Tam kablosuz olmayan bluetooth kulaklık öneriniz var mi? Özellikle bass ağırlıklı.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #81: Google ve Huawei olayları, Realme Buds Air ve dahası
Cuma Raporu #81 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?
01:36 Rekabet Kurumu ve Google arasındaki görüşmeler
5:35 Kredi kartı bilgilerinin çalınması ve dağıtılması
12:09 HP Elite Dragonfly Türkiye lansmanı
17:47 WD Türkiye Toplantısı
24:01 Amerikan hükümeti Huawei ürünlerini yasakladı
28:44 Redmi 9 sızıntıları
31:02 Realme Buds kablosuz kulaklık
34:08 HWP yıl sonu değerlendirme planı
Video
BİM’den UCUZ Wi-Fi Mesh aldık: Mercusys Halo S3
Mercusys Halo S3 videomuzda, BİM’de satışa çıkan uygun fiyatlı Wi-Fi Mesh çözümünü inceledik. 20 Aralık itibarıyla 149 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan ürün, Mesh sistemleri arasında en ucuz çözümlerden bir tanesi.
Wi-Fi Mesh nedir, avantajları nelerdir?
Evinizde veya iş yerinizde bazı noktalarda Wi-Fi çekim problemi varsa, yeni yeni hayatımıza giren Mesh ağları bu konudaki en güzel çözümlerden bir tanesi.
Mesh sisteminin en güzel avantajlarından bir tanesi, kurulum sonrasında kullandığınız cihazlarda ağ değişikliği yapılmasına gerek olmaması. Yani evinizde diyelim ki akıllı telefonla dolaşıyorsunuz. Salona gittiğinizde sinyal en güçlü hangi Mesh biriminden geliyorsa, telefonunuz otomatik olarak oradan sinyalleri alıyor. Arka odaya gittiğinizde ise yine hiçbir ağ değişikliği olmadan sinyallerin yüksek olduğu birimden kesintisiz bir Wi-Fi performansı alabiliyorsunuz.
Mercusys Halo S3 inceleme
Ürün 200 m²’ye kadar, 2 ila 4 odalı evler için tasarlanmış bir model. Oldukça uygun fiyatlı olduğundan, daha üst seviye Mesh sistemlerine göre teknik özellikleri daha mütevazı. Örneğin çift bant desteği yer almıyor ve 2.4 GHz üzerinden maksimum 300 Mbit kablosuz hıza ulaşabiliyorsunuz.
Ürünü kutusundan çıkarttığınızda iki adet Halo S3 Mesh birimi, güç adaptörleri ve bir adet Ethernet kablosu çıkıyor. Ürünün kurulumu için önce bir Mesh birimini Ethernet kablosu ile modeminize veya router’ınıza bağlayarak güç adaptörünü takmanız gerekiyor. Ürünün üzerindeki LED aydınlatma yeşile döndüğünde, bağlantı gerçekleşmiş demektir. Şimdi sırada diğer Mesh birimini internetin çekmediği yere yakın bir yere prize takmak ve Pair düğmesini kullanarak eşleştirme yapmada. Eşleştirme sağlandıktan sonra, cihazlarınızla Mercusys ağına bağlanarak internete kavuşabilirsiniz.