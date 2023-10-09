Xiaomi, ilk çıktığı günden beri MIUI arayüzünü kullanıyor. Artık kullanıcılar arasında hoş bir geri bildirim bırakmayan MIUI oldukça fazla eleştiri alıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, MIUI arayüzünü tamamen sonlandırmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Digital Chat Station, kaynaklı bir bilgiye göre Xiaomi, MIUI 14’ü son ana MIUI sürümü olarak düşünüyor. Yani bir MIUI 15 görmeyeceğiz. Bunun yerine şirket sıfırdan tamamen yeni bir işletim sistemi geliştirmeye çalışıyor.

Birkaç ay önce Digital Chat Station, Xiaomi’nin AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ile uyumlu olacak ve akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir teknoloji dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda kullanılacak kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını belirtmişti. Görünüşe göre bu yazılım MiOS olacak.

Xiaomi’nin Son Amiral Gemisi Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T Pro’nun ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefonun tek varyasyonu bulunuyor:

12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 33.599 TL

MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T Pro, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.