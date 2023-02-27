Çinli teknoloji devi MWC 23 etkinliğinde Xiaomi 13 serisi lansman etkinliğinde Avrupa için MIUI 14 güncellemesini tanıttı. Bu, optimize edilmiş depolama ile daha verimli hale gelir, daha sezgisel etkileşimler sunuyor. Gelin güncelleme ile gelecek belli başlı özelliklere hızlıca bir göz atalım. Sonrasında ise güncellemeyi alacak modellere geçelim.

Ana ekranınızı artık daha detaylı ayarlayabilirsiniz. Yalnızca kendi ana ekranınızı stilize etmek için tablo simgeleri, büyük klasörleri, widget‘ları ve duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz. MIUI, daha az depolama alanı kaplayan optimize edilmiş sistem kaynakları ve daha fazla bellek boşaltmak için optimize edilmiş genel sistem belleği kullanımı ile her zamankinden daha sade. Nadiren kullanılan uygulamalar MIUI 14 tarafından otomatik olarak sıkıştırılacak.

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Güncelleme ile Apple gibi hassas öğeler cihazınızdan çıkmadan işlenir. MIUI 14, hassas öğelerin doğrudan cihazınızda işlenmesine izin veren cihaz içi gizlilik koruma mekanizmalarını kullanarak bu tür riskleri en aza indiriyor. Cihaz içi gizlilik koruma mekanizmaları, MIUI 14’ün cihazınızın yeteneklerini kullanarak görüntülerdeki metni hızlı ve doğru bir şekilde tanımasını sağlıyor.

2023’ün ilk çeyreğinde MIUI 14 güncellemesini alacak modeller

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Not 10

Redmi 10 5G