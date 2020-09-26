MIUI 13 çalışırken görüntülendi!

Hâlâ çoğu Xiaomi ve Redmi telefon MIUI 12 güncellemesini almamış olsa da şirket şimdiden MIUI 13 üzerinde çalışıyor. Bazı sızıntılara ve genel Xiaomi takvimine göre bu arayüz 2021’in ortalarında dağıtılacak. Ancak ilk kez arayüzü barındıran bir telefonun çalışma videosu yayınlandı.

İlginizi çekebilir: Huawei P Smart 2021 satışa sunuldu!

reklam

MIUI 13 kapatma menüsü görülüyor!

Sızdırılan videoda MIUI 13 ile birlikte gelecek olan yeni kapatma menüsünün nasıl çalışacağı görülüyor. Yaklaşık bir hafta önce bu menü ve özellikleri ekran görüntüsü halinde sızdırılmıştı ancak bu sefer bir video karşımızda.

Xiaomi, MIUI arayüzünü telefonlarının ‘ruhu‘ olarak görüyor ve bazı durumlarda bu yazılımın cihazın donanımından çok daha önemli olduğunu düşünüyor. Şirketin bu kadar önem verdiği bu arayüzün önümüzdeki versiyonu, bu videoyla birlikte ilk kez çalışırken görüntülenmiş oldu. İnternet üzerinde MIUI’ın 13. sürüm güncellemesini alacak cihazlarla ilgili resmi olmayan bir liste de bulunuyor. Ancak bu liste, 2016’da tanıtılan Redmi 4 ve Redmi Note 4’ün bulunup da geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 9 serisinin bulunmaması gibi birçok problem barındırıyor. Ancak her ne kadar bu liste bir ‘ön hazırlık’ niteliği taşısa da Redmi Note 8 ailesini barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında tanıtılıp 2021’in ortalarına doğru dağıtımına başlanması beklenen MIUI 13 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.