Güncelleme
MIUI 13 çalışırken görüntülendi!
Hâlâ çoğu Xiaomi ve Redmi telefon MIUI 12 güncellemesini almamış olsa da şirket şimdiden MIUI 13 üzerinde çalışıyor. Bazı sızıntılara ve genel Xiaomi takvimine göre bu arayüz 2021’in ortalarında dağıtılacak. Ancak ilk kez arayüzü barındıran bir telefonun çalışma videosu yayınlandı.
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MIUI 13 kapatma menüsü görülüyor!
Sızdırılan videoda MIUI 13 ile birlikte gelecek olan yeni kapatma menüsünün nasıl çalışacağı görülüyor. Yaklaşık bir hafta önce bu menü ve özellikleri ekran görüntüsü halinde sızdırılmıştı ancak bu sefer bir video karşımızda.
Xiaomi, MIUI arayüzünü telefonlarının ‘ruhu‘ olarak görüyor ve bazı durumlarda bu yazılımın cihazın donanımından çok daha önemli olduğunu düşünüyor. Şirketin bu kadar önem verdiği bu arayüzün önümüzdeki versiyonu, bu videoyla birlikte ilk kez çalışırken görüntülenmiş oldu. İnternet üzerinde MIUI’ın 13. sürüm güncellemesini alacak cihazlarla ilgili resmi olmayan bir liste de bulunuyor. Ancak bu liste, 2016’da tanıtılan Redmi 4 ve Redmi Note 4’ün bulunup da geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 9 serisinin bulunmaması gibi birçok problem barındırıyor. Ancak her ne kadar bu liste bir ‘ön hazırlık’ niteliği taşısa da Redmi Note 8 ailesini barındırmasıyla dikkat çekiyor.
Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında tanıtılıp 2021’in ortalarına doğru dağıtımına başlanması beklenen MIUI 13 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
Güncelleme
2021 yılında 217 yeni emoji gelecek!
İletişim kurmanın en eğlenceli yollarından biri olan emojiler hayatımızın her yerinde. Gün içinde mesaj yazmak yerine çoğumuz duygu ve düşüncelerimizi emojilerle ifade ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni emojilerin değerlendirildiği organizasyon olan Unicode Consortium bir açıklama yaparak 217 yeni emojinin yolda olduğunu duyurdu. 217 emojinin tümü yeni emoji olmayacak. 7’si daha önce hiç görmediğimiz emojiler, geri kalanı ise mevcut ifadelerin farklı ten rengi versiyonu olacak.
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Yeni emojiler neleri içeriyor?
Eklemeler arasında ateşli bir kalp, bulutların içinde yüz, sakallı bir kadın ve çiftler için yeni karışık cilt tonu seçenekleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Unicode’un Mart sürümü, Eylül-Ekim aylarında büyük işletim sistemi güncellemeleri gönderen satıcılar için verimli geçti . Yaklaşık altı ay boyunca Unicode güncel sürümü tamamlayıp tüketicilere büyük bir işletim sistemi güncellemesi sundu. Bu yeni zaman çizelgesine göre, ilerleyen zamanlarda çok daha çeşitli yenilikler bekleyebiliriz. Web uygulamaları bu güncellemeleri önümüzdeki haftalarda veya aylarda görmeye başlayabilirken, büyük işletim sistemi güncellemeleri Ocak 2021’den Ekim 2021′e kadar potansiyel olarak herhangi bir zamanda görülebilir.
Akıllı Telefonlar
OnePlus geciken güncellemeler sebebiyle özür diledi
Çinli üretici OnePlus, ilk günlerinden beri kullanıcılarını güncelleme konusunda mutlu etmeyi hedefledi. Bu konuda başarılı da olan şirketin telefonları Google’ın Pixel modellerinden sonra ilk güncelleme alan telefonlar oluyor ve güncelleme desteği rakiplerine göre daha uzun devam ediyordu. Ancak OnePlus 5 ve 5T modellerine son verilen güncellemelerde ciddi ‘bug’lar bulundu. Şirket ise bu sorunları düzelten yeni bir güncelleme vermekte oldukça gecikti ve sebebini de açıklayan bir metin yayınladı.
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OnePlus açıklamada neler dedi?
Soruna konu olan modeller OnePlus 5 ve 5T sırasıyla 2017 yılının haziran ve kasım aylarında tanıtılmıştı. Yaklaşık 3 yıldır güncelleme desteği alan bu ürünler son güncellemelerini geçtiğimiz aylarda almıştı. Ancak bu güncellemeyle cihazlara Android 10 ile beraber birçok sorun da geldi. Kullanıcılardan gelen birçok şikayetin ardından sorunlar hala çözülmese de şirket forumlarında aşağıdaki resmi açıklamayı yaptı.
OnePlus’tan yapılan açıklamaya göre, sorunları çözecek olan güncellemenin gecikmesinin sebebi iletişim modüllerinde bulunan ‘bug’lar. Şirkete göre bu sorun kullanıcı deneyimini oldukça ciddi şekilde etkileyecekti ve çözümü için de birçok farklı takımın sürekli iletişim halinde olup işbirliği içinde çalışması gerekti. Bu sebeple de OnePlus 5 ve 5T’ye gelecek olan stabil güncelleme zamanında sunulamadı.
Şirket hala güncellemenin ne zaman telefonlara dağıtılacağını belirtmezken gelişmelerden kullanıcıları haberdar edeceğini bildirdi. Her ne kadar bazı kullanıcılar OnePlus’tan telafi amaçlı Android 11 ve OxygenOS 11 güncellemesi isteseler de bu talep pek gerçekçi görünmüyor. Android 10 güncellemesiyle gelen EIS’te bozulma gibi sorunların düzeltildiği güncellemeden sonra bu cihazların ömrünun sonuna geldiği söylenebilir.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9S, MIUI 12 güncellemesi almaya başladı!
Yaşanabilecek herhangi bir karışıklığı önlemek adına yazının başında belirtmeliyim ki, Hindistan’da Redmi Note 9 Pro adıyla satışa sunulan model globalde Redmi Note 9S olarak biliniyor. Bu cihaz ülkemizde de 9S takısıyla satışa sunuldu ve cihazdan yazı boyunca Redmi Note 9S olarak bahsedeceğim.
MIUI 12, Çinli dev üretici Xiaomi’nin Android üzerinde çalışan kullanıcı arayüzünün en güncel versiyonu. Şirket bu versiyonu Nisan ayının sonunda resmi olarak tanıttı ve o tarihten beri uygun cihazlar için güncelleme üzerinde çalışıyor. Geçen birkaç aydan sonra tepe modellerinin güncellemesini tamamlayan Xiaomi, şimdi daha eski ve/veya uygun fiyatlı modellerine yöneldi.
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Redmi Note 9S güncellemesi neler içeriyor?
Aslında Redmi Note 9S, Note 9 ailesinin MIUI 12 güncellemesini ilk alan üyesi değil. Yaklaşık bir ay önce Note 9 bu güncellemeyi almıştı ve şimdi de 9S güncellemeyi almaya başladı. Bahsedilen MIUI 12 güncellemesi V12.0.1.0.QJWINXM derleme numarasıyla ve 755 MB gibi bir boyutla geliyor. Şu anda Hindistan’da sınırlı kullanıcılara verilen güncelleme, herhangi büyük bir problem olmadığı sürece en kısa zamanda tüm kullanıcılara iletilecektir.
Gelen MIUI 12 güncellemesini ve kısaca yeni özelliklerini şu videomuzda göstermiştik. Kısaca burada da bahsedecek olursak ilk olarak göze çarpan özellik ‘süper’ duvar kağıtları. Kilit ekranı ve ana ekranın iş birliği içinde çalıştığı bu özellikte ekran açıldığında Dünya veya Mars üzerinde belirli bölgelere zoom yapılıyor. Bildirim paneli sağ taraftan çekildiğinde iPhone’lara benzer yeni bir kontrol merkezi karşımıza çıkıyor. Odak moduyla dilediğiniz süre boyunca telefondan uzak kalabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama çekmecesi ve yüzen uygulamalar arayüze yepyeni deneyimler katarken detaylıca yönetilebilen izinlerle gizlilik koruması ve arka planda kamera kullanımının kısıtlanması cihazları daha güvenli hale getiriyor. Birçok başka özelliğin yanı sıra kullanımı belki de en hoş hale getiren ise birçok yeni animasyonun arayüze serpiştirilmiş halde olması.
Redmi Note 9S, her ne kadar henüz Android 11 güncellemesini almamış olsa da MIUI 12’yi almaya başladı. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü cihaz Android güncellemesi için de sırada bekliyor. Xiaomi, sırasıyla nitelikli modellerine bu güncellemeyi de sunmaya başlayacak.