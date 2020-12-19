MIUI 12.5, yıl sonuna kadar kullanıma sunulmuş olacak!

Merakla beklenen yeni MIUI 13 öncesinde gelecek olan MIUI 12.5, resmi ağızdan onay aldı. MIUI 12 ‘den 13 versiyonuna geçiş olarak tanımlanan ara sürüm ile beraber şirket, bazı ufak değişiklikleri ve iyileştirmeleri kullanıcılarına kısa süre içerisinde sunmuş olacak.

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2010 yazında ortaya çıkan özelleştirilmiş ara yüz tasarımlarını halen daha geliştirerek cihazlarında kullanmaya devam eden Xiaomi, geçtiğimiz günlerde cihazlarına yeni bir MIUI sürümü sunacağını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre ise resmi taraflar, MIUI 13’ten önce gelecek olan 12.5 versiyonunun dağıtımıyla alakalı tarihi de paylaştı.

Ara sürüm, geliştirme ve iyileştirmelerle geliyor

Halihazırda Xiaomi ve Redmi cihazlar tarafından kullanılan özelleştirilmiş arayüz, MIUI 13’ten önce birtakım değişiklikler geçirecek. Geçiş sürümü olarak adlandırılan ‘x.5’ versiyonlarında genellikle majör değişiklikler yapmaktan kaçınan Çinli şirket, cihazları MIUI 13’e hazırlayacak. 12.5 sürümüyle beraber cihazların ara yüzlerinde bazı geliştirmeler yapacak. Güç butonu menüsünden ses ve multimedya kontrolleri alanına, yeni kamera arayüzünden uygulamaların geçiş ve açılış animasyonlarına kadar pek çok noktada kullanıcıların karşısına çıkacak değişiklikler, MIUI 12.5 ile kullanıma sunulabilir. Bir diğer iddia ise bazı cihazların MIUI 12.5 versiyonu ile Android 11 güncellemesini de almaya başlayacağı yönünde. Ancak bu cihazların hangileri olacağı ise şimdilik muallak.

Yıl sonuna kadar MIUI 12.5 dağıtımı başlamış olacak

Şirketin Yazılım tarafından sorumlu olan Jin Fan, MIUI 12.5 sürümünün ne zaman geleceğiyle alakalı açıklamarda bulundu. GizChina’da yer alan habere göre Jin Fan, geçiş sürümünün kısa sürede kullanıma sunulacağını hatta bunun yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini belirtti. Şirket tarafından yapılan bir diğer açıklama ise kullanıcıları, çok güzel gelişmelerin beklediği yönünde.

2021 yılında gelmesi beklenen MIUI 13 sürümünden önce birçok cihaza dağıtılacak olan MIUI 12.5, bazı cihazlar için kullanıma sunulmayabilir. Ancak bunun birtakım iç aksaklık ve proje mühendisleriyle alakalı sorunlardan kaynaklandığı öne sürülüyor. Muhtemele olasılıkla MIUI 12.5 sürümünün geç geleceği modeller ise Redmi 10X, Redmi 10X Pro ve Redmi K30 Extreme Commemorative Edition şeklinde listeleniyor. Droid Tools tarafından paylaşılan listeye göre ise ara sürüm güncellemesi alacak cihazlar ise şöyle:

MIUI 12.5 güncellemesi alması beklenen modeller

Redmi 7A

Redmi 8A

Redmi 8A Dual / Pro

Redmi 8

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9

Redmi 9 (Hindistan)

Redmi 9 Prime

Redmi 10X 4g

Redmi 10X 5g

Redmi 10X Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (Hindistan)

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 4G (Çin)

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Ultra

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing Edition

Redmi K30I 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Poco F1

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco X3

Poco X3 NFC

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco C3

Poco M3

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 Under Display Edition

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 SE

Mi 8 Lite

Mi 9

Mi 9 Pro

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 Explorer Edition

Mi 9 Lite

Mi 9 SE

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Lite

Mi 10 Youth Edition

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi CC9E

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 10t

Mi 10T Pro

Mi 10T Lite

Mi Mix 2S

Mi Mix 3

Blackshark 2

Blackshark 2 Pro

Blackshark 3

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3S

Tutarlı güncelleme takvimi ve geliştirmeleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Xiaomi, yeni MIUI sürümü ile de bu tutumunu sürdürebilecek mi ilerleyen süreçte öğrenmiş olacağız.