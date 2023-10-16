Yakında piyasaya sürülecek olan Xiaomi 14 akıllı telefonunun yeni MiOS işletim sistemi, güçlü bir performans vurgusuna sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi Technology, son zamanlarda “Xiaomi Pengpai” ve “Xiaomi Hyper” gibi çeşitli ticari markalar için başvuruda bulundu.

Bu ticari markalar, işletim sistemlerinden programlara kadar birçok farklı kategoriyi kapsıyor. Özellikle, “Xiaomi Hyper,” “Xiaomi Surge” ve hatta “Redmi Hyper” için ticari marka statüsünün şu anda “bekleyen önemli inceleme” olarak işaretlenmiş olması, Xiaomi’nin bu markalar için onay beklediğini gösteriyor.

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Bu durum, Xiaomi’nin yeni işletim sistemleri için bu isimleri düşünüyor olabileceğini gösteriyor. Olası olarak bu isim değişikliği, “MiOS” adı üzerindeki bir anlaşmazlıkla ilgili olabilir.

MiOS.cn alan adını kaydetseler de, Xiaomi, resmi MiOS.com alan adı, zaten akıllı ev çözümlerine odaklanmış bir şirket olan Ezlo tarafından talep edildiği için bir zorlukla karşı karşıya.

Bu alan adı anlaşmazlığı, Xiaomi’nin içsel işletim sistemi adını yeniden düşünmesine neden olabilir. Xiaomi teknoloji sektöründeki büyümesini sürdürdükçe, yeni işletim sistemi adı önemli bir karar haline geliyor.

Henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, bu son gelişme Xiaomi’nin yazılım geliştirme çabalarında yeni bir aşamaya girdiğini işaret ediyor. Bakalım MIUI adı yerine yeni işletim sisteminin adı ne olacak? Bekleyip göreceğiz.