Xiaomi, dünya çapında geniş bir ürün yelpazesi sunan, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara ve akıllı çamaşır makinelerine kadar çok çeşitli teknoloji ürünleri sunan bir teknoloji devi olarak biliniyor. Evlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı televizyonlar da bu yelpazenin önemli bir parçasını oluşturuyor ve Xiaomi, bu pazarda önde gelen oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Xiaomi, hem akıllı televizyonların satışından hem de bu cihazlar üzerinde gösterilen reklamlardan gelir elde ediyor. Ancak son zamanlarda, Xiaomi gibi üreticiler, kullanıcılara televizyonlarını kullanırken açılış reklamlarını devre dışı bırakma seçeneği sunmak zorunda kaldılar.

Xiaomi, uzun süredir uygun fiyatlı ürünleri ile dikkat çekiyor. Ancak şirket, ürünleri satın alırken elde edemediği geliri, ürünlerini kullananlara daha sonra reklam göstererek telafi ediyor. Örneğin, Xiaomi TV kullanıcıları, TV’lerini ilk açtıklarında kısa bir reklam izlemek zorunda kaldılar, bu da kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi ve genellikle hoş karşılanmadı.

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Bu tür bir gelir modeli birçok üretici tarafından benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. Ancak bu uygulamalara karşı yasal ve tüketici baskıları arttıkça, değişiklikler başlamıştır. Özellikle, Jiangsu Eyaleti Tüketiciyi Koruma Komitesi, akıllı TV markalarına başlangıç reklamlarını “tek tıklamayla kapatma” seçeneği sunma çağrısında bulundu. Bu talep hızla yaygınlaşmış ve akıllı TV üreticileri, kullanıcılara zorunlu reklamları devre dışı bırakma seçeneği sunmaya başladı.

Sonuç olarak, şimdi Xiaomi TV’lerin “başlangıç reklamını kapatma” seçeneği sunduğu söylenmektedir. Kullanıcılar, bu özelliği kullanmak için müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri yeterli olacaktır. Xiaomi Mall Uygulaması aracılığıyla canlı bir müşteri temsilcisi ile iletişim kurabilirler ve TV’lerinin MAC adresini vererek başlangıç reklamlarını kapatma işlemi talep edebilirler. Bu talep sonrasında başlangıç reklamlarının 2-3 iş günü içinde devre dışı bırakılması bekleniyor.

Tüketici talepleri ve yerel düzenlemeler değiştiğinde, Xiaomi ve diğer üreticiler ticari çıkarları ile tüketici haklarını dengelemek için adımlar atmaktadır. Bu, teknoloji dünyasının sürekli evrim geçirdiği bir dönemde önemlidir.