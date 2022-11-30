Xiaomi, Çin’de MIJIA Masaüstü Su Arıtma Sistemi Smart Edition’ı piyasaya sürdü. Yeni MIJIA su arıtıcı, günlük ortalama 1 yuan’a mal olan dayanıklı bir filtreleme işlemiyle birlikte geliyor.

Masaüstü su arıtma cihazı Smart Edition, iki bölmeden oluşan 6,2 L’lik bir su deposuyla birlikte geliyor. 4,4L ham su deposu ve 1,8L atık su bölmesi var. Her iki bölme birbirinden tamamen ayrılmış ve bu, atık suyun geri akışını önlüyor. Su arıtma cihazında dahili ters osmoz ve PPC kompozit filtre elemanları bulunuyor. Çift çekirdekli 6 aşamalı derin filtre sistemi, bakterilerin, virüslerin, ağır metallerin ve diğer zararlı maddelerin filtrelenmesini sağlar. Cihazdaki UV lambası, suyu %99,99’a varan doğrulukla etkili bir şekilde sterilize etmeye yardımcı oluyor.

MIJIA Masaüstü Su Arıtma Sistemi Smart Edition, paslanmaz çelik kalın film ısıtma teknolojisine sahip ve 2,1kW ısıtma mekanizması sayesinde suyu hızla ısıtabiliyor. Suyu 3 saniye içinde kaynama noktasına kadar tamamen ısıtabilir. Süt, kahve ve kaynar su için birden fazla ısıtma modu var. Su arıtma cihazının sıcaklık mekanizmasını MIJIA uygulaması aracılığıyla da ayarlayabilirsiniz. Model, özelleştirilmiş bir MIJIA akıllı termos ile birlikte geliyor. Termos bardak, MIJIA uygulaması aracılığıyla bir kişiye bağlanabilir ve kişiye özel içme çözümlerinin keyfini çıkarabilir.

Su arıtıcının ters ozmoz filtre elemanı 249 yuan’a (35 dolar) fiyata satışa çıkacak. PPC kompozit filtre elemanının fiyatı ise 109 yuan (15 dolar). MIJIA Masaüstü Su Arıtma Cihazı 1.799 yuan (251 dolar) indirimli fiyatla satılacak. Su arıtma cihazının orijinal fiyatı 1.999 yuan (276 dolar). Ürün resmi olarak 10 Aralık’ta piyasaya sürülecek.