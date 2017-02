Middle-Earth: Shadow of War Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde internete sızmış görüntüler sonunda resmiyete kavuştu!

Monolith Productions tarafından geliştirilip Warner Bros Entertainment çatısı altında dağıtılan Middle-Earth Shadow of Mordor‘u hatırladınız mı? Oyun, çıktığı 2014 yılında; gerek Orta Dünya severleri gerekse bu evrenlere hiç bulaşmamış ama açık dünyaya aş eren oyuncuları adeta gönüllerinden vurmuştu. Birçok kez yılın oyunu ödülünü kazanarak, hanesine başarılarla dolu hatıralar bırakan Shadow of Mordor; ikinci oyunu Shadow of War takısıyla tekrardan sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi‘nin geçtiği yılların tam arasında yer alacak oyun, 22 Ağustos 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. (Burada bir virgül almakta fayda var. Oyun, Microsoft‘un daha tam olarak duyurusunu gerçekleştirmediği en yeni konsolları Project Scorpio ve PlayStation 4 Pro‘ya görsel ve sistemsel anlamda daha yüksek kaliteli olarak çıkışını yapacak.) Önceki oyundaki sevilen özelliklerin daha da gelişmiş hallerini göreceğimiz oyun; karakterimizin Güç Yüzüğü’nü kullanması sonucu, aralarında Sauron ve Nazgul gibi karakterlerin bulunduğu birçok ölümcül düşman arasındaki çekişmeyi konu alacak. Nemesis sisteminin daha da gelişmiş versiyonunun karşımıza çıkacağı oyunda yapılan her hareketin bir sonucu olacak. Nemesis sistemini hatırlayacak olursanız; karakterinizin, düşmanlara karşı yaptığı her hareketinin hatırlanması gibi bir yapıyı barındırıyordu. Karakterinizin her ölümü sonrası kuvvetlenen düşmanlar, oyunculara adeta soğuk terler döktürüyordu. Tüm bunlara “Followers” adındaki bir elementin daha eklenmesi Shadow of War‘u ne kadar zorlaştıracak siz düşünün.

Son olarak, oyunun neredeyse bir konsol fiyatına satılacak olan bir paketi duyuruldu. 300 dolarlık (1082 lira) fiyat etiketi ile internet üzerinden satışı gerçekleştirilecek bu paket, oyuncuya en özel tatları yaşatacak. Paketin içerisinde; çelik kutulu oyunun Gold Edition sürümü, Güç Yüzüğü’nün simgesel eşyası, Mithril savaş sandığı, oyunun müzik cd’si, 30 cm uzunluğunda “Tar-Goroth Balrog vs. Carnan Drake” heykeli, kumaştan yapılmış Mordor haritası, Sticker paketi ve tüm bunların yer aldığı Collector kutusu yerini alacak. Oyunun Gold Edition sürümünün, gelecek tüm DLC’lerini barındırdığını hatırlatalım. Bu DLC’leri ayrı olarak da satın alabileceksiniz.

Oyun için yayınlanan ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. 8 Mart tarihinde de oyun içi videosunu göstereceklerini hatırlatalım.