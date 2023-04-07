Amerikan borsalarına düşük işlem ücreti ile yatırım yapma imkânı sunan yeni nesil yatırım uygulaması Midas, ikinci yılını geride bıraktı. Bundan iki yıl önce ilk işlemin gerçekleştiği Midas’ta yatırım hesapları ile öncelikli olarak ABD borsalarında işlem yapılabiliyordu. Yatırımın herkes için erişilebilir ve adil olması vizyonuyla hareket eden Midas, 2020 yılında kurulduğu günden bu yana, herkesin yatırım dünyasına kolayca girebilmesini sağlamak amacıyla önemli adımlar attı. Kuruluşunun ardından gelen 2 yıllık süreçte Midas, borsalara yatırım yapmayı kolaylaştırmak amacıyla uygulamasına dolar alım satım özelliğini entegre etti. 2022’nin en hızlı büyüyen Türk Fintech’i olan Midas’ta BIST işlemlerinin başlamasının ardından BIST altın sertifikası işlemleri de kullanıcılara açıldı.

Midas, aldığı yatırımlarla global çapta ses getiriyor

Amerika’nın en büyük borsalarından NASDAQ ve New York Stock Exchange (NYSE)’te bulunan yaklaşık 10 bin hisse senedine ve Borsa İstanbul’daki tüm Türk şirketlerine yatırım yapmayı mümkün kılan Midas, kurulduğu günden bu yana toplamda 12 milyon dolar yatırım aldı. Aldığı yatırımlarla global çaptaki etkinliğini artıran Midas, son dönemde gerçekleştirdiği TV reklamları ve açık hava iletişimleri ile birlikte büyümesine hız katmaya devam ediyor. Şirket ilerleyen dönemlerde kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için ürünleri arasına çağrı merkezi ve halka arzlara katılım ile ilgili geliştirmeleri de ekleyecek.

Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul’a tek uygulama üzerinden masrafsız ve rahatça yatırım yapma imkânı sunan Midas’ın 2022 yılında 10 kat büyüyerek 500 bin kullanıcıya ulaşması, Türkiye’nin yanında Amerika’da da büyük ses getirmişti. Bu gelişmenin ardından dünyanın en büyük teknoloji borsası Nasdaq, Midas’ın Amerikan Borsalarının ardından Borsa İstanbul hisselerini de uygulamaya getirerek ulaştığı bu başarıyı New York Times Meydanı’ndaki dev ekranda kutlamıştı.

Kullanıcılar Midas ile yatırım dünyasına kolayca adım atıyor

Kullanıcılarının borsa dünyasında kolayca yatırım yapabilmelerini sağlayan Midas, uygulamasını kullanan 600 binden fazla kişinin telefon numaraları ile kolayca kayıt olarak borsaların canlı verilerini ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca Midas kullanıcıları, finansal okuryazarlığa ilişkin içerikleri uygulama üzerinden takip edebiliyor. Yatırım dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar ise gerekli bilgileri doldurduktan sonra yatırım hesaplarını açarak dakikalar içerisinde yatırım yapmaya başlayabiliyor.

Kuruluşunun ikinci yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Midas, bu coşkusuna kullanıcılarını da dahil ediyor. İlk işlem yapıldığı tarihten itibaren her ay Midas üzerinden işlem yapan ilk 100 kullanıcısına sürpriz hediyeler göndereceğini duyurdu. Yatırımcılara sağladığı kolaylıklar ile sektörde öncü konumunu koruyan Midas, yatırımcılara daha fazla hizmet sunmak adına çalışmalarına devam ediyor.

“Borsa yatırımlarında bizi tercih eden 500 binden fazla kullanıcımız sayesinde bu noktaya geldik”

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Borsa işlemlerinizi en avantajlı ve zahmetsiz şekilde yapabileceğiniz uygulama olma hedefiyle iki yıl önce çıktığımız bu yolda başarılarımızın karşılığını hem Türkiye’de hem de global çapta görebilmek bizim için çok kıymetli. 28 Ekim 2020’de kurulan bir Türk fintech olarak kullanıcılarının borsa dünyasında kolayca yatırım yapabilmeleri için çalışıyoruz. Borsa yatırımlarında bizi tercih eden 500 binden fazla kullanıcımız sayesinde bu noktaya geldik. Büyük bir coşkuyla kutladığımız ikinci yılımızda heyecanımızı kullanıcılarımızla da paylaşıyoruz. Midas’da ilk işlem yapıldığı tarihten itibaren her ay Midas üzerinden işlem yapan ilk 100 kullanıcımıza sürpriz hediyelerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için çağrı merkezini ve canlı chat’i hayata geçireceğiz. 2023 yılında da kullanıcılarımıza en iyi hizmeti verebilmek için daha çok çalışacağız.” dedi.