MicroStrategy CEO’su Bitcoin’in durumunu değerlendirdi

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in yaşadığı fiyat dalgalanmasını, kripto para piyasasında Bitcoin’in durumunu ve Bitcoin madencilik faaliyetlerini değerlendirdi.

Bitcoin’e en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olan MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, CNN’de gerçekleştirdiği bir röportajda Bitcoin’in yaşadığı fiyat dalgalanmasını, kripto para piyasasında Bitcoin’in durumunu ve Bitcoin madencilik faaliyetlerini değerlendirdi. Bitcoin’in bir varlık sınıfı olarak olgunlaştığını ifade eden Saylor, Bitcoin kadar büyüyen ve başarı elde edemeyen bir varlık olmadığını söyledi. Ana akım medyanın kısa vadeli fiyat hareketlerinin üzerinde durmasından dolayı Bitcoin hakkında olumsuz tutumlarda bulunulduğunu belirtti.

Bitcoin’in fiyat dalgalanmasının, kripto parayı canlı tuttuğunu düşündüğünü söyleyen Saylor, lider kripto paranın geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hisse senetlerine kıyasla 10, altına kıyasla 100 kat iyi performans gösterdiğini vurguladı.

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“İstikrarlı bir durgunluktansa, dalgalanmayı ve onunla birlikte gelen canlılığı tercih ederim”

Saylor, Amazon ile Bitcoin’i kıyaslayarak bir örnek verdi. Önceki yıllarda Amazon hisselerinin de benzer şekilde dalgalanmalar yaşadığını ancak bu durumun şirketin CEO’su Jeff Bezos’un inancını kırmadığını söyledi.

Ayrıca CEO, Bitcoin madenciliğinin temelindeki emek ispat yapısının ve yapıdaki mimarinin lider kripto paraya uzun vadeli başarıda kritik bir avantaj sağladığını, onu diğer kripto varlıklar ya da finansal araçlardan üstün kıldığını düşünüyor.

“Emek ispatı yapısı; merkeziyetsiz, güvenli ve uzun süre entegre olacak bir şeyi tasarlamak için en iyi yapı.”

Michael Saylor geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve ABD’li Bitcoin madencileri arasında aracılık yaparak Bitcoin Madenciliği Konseyi’nin kurulmasında aracı olmuştu. Kurulan konsey ile Bitcoin madenciliği faaliyetlerinde temiz enerjiye geçiş üzerine çalışılacak.

Bitcoin fiyatında son durum

Zor haftalar geçiren Bitcoin fiyatındaki düşüş sürüyor. 32.000 dolar ile 36.000 dolar arasında seyreden lider kripto para birimi 40.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunmak zorunda. Bu tutunma gerçekleşirse uzmanlar, yeni bir yükseliş dalgasının gelebileceğini düşünüyor. Son 24 saatte %1.84’lük bir artışla yazı sırasında 35.402 dolardan işlem görüyor.