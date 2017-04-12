Microsoft’un Sonbaharda Düzenleyeceği Etkinlikte Windows 10 Cloud Olabilir

Microsoft’un Mayıs ayı başında bir donanım etkinliği düzenlemesi bekleniyor ancak şirket şu anda Windows 10 Cloud üzerine tamamen yoğunlaşmış gibi.

Microsoft’un henüz açıklanmamış etkinliğinin kod adı Bespin. Bildiğiniz üzere Bespin, Star Wars evreninde bulut şehir adıyla yer alan bir gezegen. Bu da Windows 10 Cloud söylentilerini bir adım daha gerçeğe yaklaştırdı. İlk olarak Ocak ayında karşımıza çıkan Windows 10 Cloud, Windows 10’un basitleştirilmiş sürümü olacak ve Windows Mağaza üzerinden Microsoft’un Universal uygulamalarını destekleyecek.

Windows 10 Cloud, Google’ın Chrome OS girişimine rakip olacak çıkacak. Windows 10 Cloud küçük bilgisayar üreticilerine düşük ücretli ya da ücretsiz bir işletim sistemi olarak verilecek. Bu sayede Chromebook modellerine rakip gelecek. Mayıs ayında düzenlenecek olan etkinlikte ise karşımıza yen bir Surface cihazı çıkabilir ancak bu Surface Pro 5 mi olur bilinmez.

Şirket Surface Book 2 için tasarımı değiştirdi ve 2’si 1 arada seçeneğini kullanmayarak üretim maliyetlerini düşürdü. Büyük bir ihtimalle Surface Book 2 önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinliğe yetişemeyecek ancak onun yerine başka bir Surface cihaz da görebiliriz. Build geliştirici konferansı Seattle’da 10 Mayıs tarihinde düzenlenecek. Eğer şirket Mayıs ayında bir etkinlik daha yapmayı planlıyorsa muhtemelen detaylarını yakında açıklayacaktır.