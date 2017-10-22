Microsoft’un Halo Recruit İsimli VR Oyunu Kullanıcılarını Hayal Kırıklığına Uğrattı

Microsoft Mixed Reality adı altında bir kaç VR oyunu mağazasından satışa sunmaya başladı.

Microsoft Xbox konsollarına ait olan Halo serisinin bir VR oyununu mağazasına getireceğini açıkladığında hayranları bir hayli heyecanlanmıştı. Fakat Halo Recruit isimli demo VR oyunu, çıkış yaptıktan sonra kullanıcılarını adeta şok etti. Çünkü oyun gayet kaliteli bir VR oyunu gibi başlayarak 3D modelleri ile karşımıza çıkarken, birden 2D bir oyuna dönüşerek yalnızca bir ekrandan oynamanızı sağlıyor. Microsoft tarafından Mixed Reality adına yapılan reklam ve anonsların yanında bu deneyim gerçekten küçük düşürücü oldu.

İşte oyunun 5 dakikalık oynanış videosu: