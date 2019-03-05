Microsoft’tan yeni işletim sistemi: Windows Lite

Microsoft, Chrome OS benzeri bir Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sürümün adı Windows Lite olacak.

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Çift ekranlı cihazlara odaklanacak

Microsoft, çift ekranlı ve düşük donanımlı bilgisayarda çalışacak yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yeni işletim sisteminin adı Windows Lite olacakken, çift ekranlar için tasarlanan özel bir yazılıma yer verilecek. İşlemci üreticileri ve PC üreticilerinin bu duruma hazır olması halinde, gelecek yılın başlarında bu işlem sistemi kullanıma sunulacak.

Windows Lite, ileride kullanılacak çift ekranlı laptoplar ve katlanabilir ekranlı bilgisayarlar için üretecek olacağı bu sürüm, hafif bir yük sağlayacağından dolayı donanımı düşük olan cihazlarda da çalışabilecek.

Windows Lite’ın arayüzü, şu an kullandığımız Windows arayüzüne benzeyecek, SurfaceHub ve Windows Phone kullanıcı arayüzlerinin de bir karışımı olacak bu işletim sistemi, Chrome OS’un ABD okullarındaki izlenimlerinin yerini almak istiyor.