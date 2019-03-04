Xiaomi Mi 9 geldi, hoş geldi (VİDEO)

Xiaomi Mi 9 modeli MWC 2019‘daki global lansman sonrası satışa çıktı. Biz de cihazı İspanya üzerinden satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkarıyoruz.

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Xiaomi Mi 9 özellikleri

Mor, mavi ve piyano siyahı renk seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi 9, bir önceki modele oranla biraz daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Cihazın yan çerçevelerinde 7000 serisi alüminyum önünde ve arkasında ise Corning Gorilla Glass cam bulunuyor.

Damla çentik kullanan akıllı telefonun 6.39 inç boyutlu ekranında Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED panel kullanılıyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan telefonda 6 GB veya 8 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Cihazda microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Ana kamerası 48 MP olan Xiaomi Mi 9‘da ana kameranın 16 MP ve 12 MP olmak üzere iki arka kamera daha yer alıyor. Bu kameralardan biri geniş açı bir diğeri ise telefoto lens olarak görev yapıyor. Son olarak 3300 mAh pil kapasitesi bulunan telefonda 27W kablolu şarj, 20W kablosuz şarj desteği yer alıyor.