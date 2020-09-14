Microsoft, xCloud ile Sony’nin tahtını sallamaya hazırlanıyor!

Microsoft’un bulut oyun servisi xCloud, ilk ay için 1$ gibi bir ücretle oyuncularla buluşacak. Xbox konsolu bulunmayan oyunseverleri de hedef alan Microsoft, Sony’nin kitlesinden de pay almaya çalışacak.

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xCloud ile Microsoft’dan yeni atak

Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun hizmetleri yakın dönem içerisinde hayatımıza girmişti. GeForce Now ve Stadia haricinde pazar payı elde etmeyi amaçlayan diğer şirket ise Microsoft gibi görünüyor. Microsoft, halihazırda konsollarla ve PC ile kullanılabilen Xbox Game Pass ile ülkemizde de oldukça başarılı oldu. Birçok oyuncuyu kendi tarafına çekmeyi başaran Microsoft, GadgetsNow‘da yer alan habere göre bulut tabanlı oyunculuk için de iddialı adımlar peşinde.

xCloud ilk ay yalnızca 1$

Ülkemizde ilk ay ücreti 5,90 TL, sonraki aylarda ise 44,90 TL olan Xbox Game Pass Ultimate, ABD’de 14,90 $ ile oyunseverlerle buluşuyor; xCloud ile bu oyunlara erişmek de mümkün oluyor. Servis, Xbox sahibi olmayan ama aboneliği bulunan oyunseverleri, Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alan yüzü aşkın oyunla buluşturuyor. Android cihaz ve bir kontrolcü, kütüphanedeki oyunları deneyimlemek için yeterli. Üstelik yeni abone olacak kullanıcılar için ilk ay 1$ olarak fiyatlandırılmış.

xCloud 22 ülkede kullanıma sunuluyor

ABD ve 19 Avrupa ülkesinde kullanıma sunulacak olan xCloud, diğer rakipleri gibi gelişen bulut oyunculuğu pazarından pay almak için yarışacak. Pahalı donanım parçalarına ulaşmakta zorlanan kullanıcılara hitap eden bulut oyunculuğu için en önemli nokta ise yüksek hızlı internet bağlantısı.

Bulut oyunculuğunda gelir artıyor

Newzoo Oyun analiz firmasından analist Guilherme Fernandes; sadece bu yılda bulut tabanlı oyunculuktan elde edilen gelirin 600 milyon $ olduğunu, bunun 2023 yılı itibariyle 4.8 milyar $ seviyesine çıkması beklenildiğini belirtti. Ancak sabit ve yüksek hızlı internet bağlantısının dünyada çok kısıtlı bir alanda kullanımda olduğunu varsayarsak 5G atılımının dünya geneline yayılmasının ardından bulut tabanlı oyunculukta işlerin hızlanması olası görünüyor.

Pandeminin etkisi büyük

Pandemi sürecinde evde kalan birçok kişi alternatif eğlence yolları için Playstation ve Xbox gibi konsollara yönelmiş ve hizmetlerinden faydalanmıştı. Sony tarafında yer alan Playstation Now, kısıtlı alanda kullanıma sunulması fiyatlandırmasında yaşanan sıkıntılar ve mobil cihazlara destek vermemesi nedeniyle pek tercih edilmemişti. Xbox tarafı ise üyelik bazlı oyun kütüphane platformuyla tarafına oldukça fazla oyuncu katmış ve kazancını arttırmıştı. xCloud ile beraber Sony’ye biraz daha fark atmak isteyen Microsoft atılımlarını sürdürüyor.