Xbox Game Pass PC fiyatı iki katına çıkıyor!

Oyuncular tarafından sevilen aylık oyun oynama servisi Xbox Game Pass PC için zam haberi geldi. Özellikle ülkemizde oyun fiyatları iyice ulaşılmaz seviyelere çıkarken Game Pass, sunduklarıyla oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı. Oldukça geniş bir oyun kütüphanesi uygun bir fiyata sunarak oyunlara ulaşmayı kolaylaştıran servisten zam haberi geldi.

Çıkışına özel 5 dolardan oyuncuların kullanımına sunulan Game Pass, 17 Eylül’den itibaren 10 dolara satılacak. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyat 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Hali hazırda servisin müşterisi olanlar için gelecek fatura döneminde fiyat aynı kalacak ve bir aylığına eski fiyattan servise erişebilecekler.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details

