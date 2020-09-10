Xbox Game Pass PC fiyatı iki katına çıkıyor!

Oyuncular tarafından sevilen aylık oyun oynama servisi Xbox Game Pass PC için zam haberi geldi. Özellikle ülkemizde oyun fiyatları iyice ulaşılmaz seviyelere çıkarken Game Pass, sunduklarıyla oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı. Oldukça geniş bir oyun kütüphanesi uygun bir fiyata sunarak oyunlara ulaşmayı kolaylaştıran servisten zam haberi geldi.

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Xbox Game Pass PC fiyatı ne kadar?

Çıkışına özel 5 dolardan oyuncuların kullanımına sunulan Game Pass, 17 Eylül’den itibaren 10 dolara satılacak. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyat 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Hali hazırda servisin müşterisi olanlar için gelecek fatura döneminde fiyat aynı kalacak ve bir aylığına eski fiyattan servise erişebilecekler.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020

Ülkemizde Game Pass fiyatları konusunda herhangi bir bilgi ise henüz açıklanmadı. Şu anda ilk kez üye olacak oyuncular 100’den fazla oyun için 5,90 TL/Ay ödeyerek ulaşabilirler. Sonraki ay için ise 14,90 TL/Ay ödemeleri gerekiyor. Konsol tarafında ise halihazırda 10 dolar olan servis aylık 29,90 TL’ye oyunculara sunuluyor. Buradan yola çıkarak PC tarafında da benzer bir fiyat göreceğimizi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde EA Play kütüphanesinin de Xbox Game Pass PC kütüphanesini ekleneceğinin duyurusu yapılmıştı. Ea Play halihazırda tek başına Steam üzerinde aylık 30 Türk Lirası’na satılıyor. Oyun fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Game Pass’in yeni fiyatının dahi oyun oynamak için son derece makul olduğunu söyleyebiliriz.