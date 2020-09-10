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Oyun

Xbox Game Pass PC fiyatı iki katına çıkıyor!

Xbox Game Pass PC

Oyuncular tarafından sevilen aylık oyun oynama servisi Xbox Game Pass PC için zam haberi geldi. Özellikle ülkemizde oyun fiyatları iyice ulaşılmaz seviyelere çıkarken Game Pass, sunduklarıyla oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı. Oldukça geniş bir oyun kütüphanesi uygun bir fiyata sunarak oyunlara ulaşmayı kolaylaştıran servisten zam haberi geldi.

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Xbox Game Pass PC fiyatı ne kadar?

Çıkışına özel 5 dolardan oyuncuların kullanımına sunulan Game Pass, 17 Eylül’den itibaren 10 dolara satılacak. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyat 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Hali hazırda servisin müşterisi olanlar için gelecek fatura döneminde fiyat aynı kalacak ve bir aylığına eski fiyattan servise erişebilecekler.

Ülkemizde Game Pass fiyatları konusunda herhangi bir bilgi ise henüz açıklanmadı. Şu anda ilk kez üye olacak oyuncular 100’den fazla oyun için 5,90 TL/Ay ödeyerek ulaşabilirler. Sonraki ay için ise 14,90 TL/Ay ödemeleri gerekiyor. Konsol tarafında ise halihazırda 10 dolar olan servis aylık 29,90 TL’ye oyunculara sunuluyor. Buradan yola çıkarak PC tarafında da benzer bir fiyat göreceğimizi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde EA Play kütüphanesinin de Xbox Game Pass PC kütüphanesini ekleneceğinin duyurusu yapılmıştı. Ea Play halihazırda tek başına Steam üzerinde aylık 30 Türk Lirası’na satılıyor. Oyun fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda  Game Pass’in yeni fiyatının dahi oyun oynamak için son derece makul olduğunu söyleyebiliriz.

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Teknoloji ve oyun meraklısı, mühendis adayı.

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Haber

EA Play, yakın zamanda Xbox Game Pass’e dahil edilecek

9 Eylül 2020 18:45

Yazan:

ea play xbox game pass birleşiyor

Microsoft, Xbox Game Pass PC üyeliğinin, artık Electronic Arts’ın EA Play hizmetini hiçbir ekstra ücret ödemeden barındıracağını duyurdu. Yeni özellik ile ilgili bir tarih belirtilmemesine rağmen, 2020 tatil dönemi içerisinde planlandığını doğrulandı.

Öncelerde EA Access ve Origin Access olarak bilinen EA Play, Steam de dahil olmak üzere birçok konsol ve PC arayüzünde listeleniyor. Aboneler The Sims, Mass Effect, Battlefield ve Titanfall 2 gibi dikkate değer yapımları aylık ve yıllık periyotlarla ücret ödeyerek istedikleri kadar deneyimleyebiliyor. Ülkemizde ilk yayınlandığı saatlerde çok cüzi miktarlara sahip olan ve sonradan zam alan fiyatları sebebiyle topa tutulan EA Play artık Xbox Game Pass kütüphanesiyle birleşerek çok daha fazla yapımı barındıracak.

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xbox game pass ve ea play birleşiyor
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Xbox Game Pass, hem konsol hem de PC üzerinde birçok yapımı oynayabilmemizi sağlayan verimli bir hizmet olarak biliniyor. Özellikle ülkemizde bir aylık deneme sürümüne ait 5,90 TL’lik fiyatıyla ciddi kitlelere hitap eden özellik söz konusu servis birleşimiyle birlikte ciddi avantajlar sağlayacak. Ayrıca mevcut EA Play yeniliğiyle birlikte, Game Pass paketlerinde herhangi bir zam durumu söz konusu olmayacak. Son olarak Xbox Game Pass Ultimate paketine sahip olan oyuncular, paket kapsamında yer alan yapımları mobil cihazları üzerinde de deneyimleyebilecek.

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Donanım

RTX 3060 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

9 Eylül 2020 14:45

Yazan:

RTX 3060

RTX 3000 serisi geçtiğimiz hafta Nvidia tarafından tanıtıldı. RTX 3070, 3080 ve 3090’ın gösterildiği sunumda, daha uygun fiyata yüksek performans vaat eden Nvidia, kullanıcıları etkilemeyi başardı. Ailenin yüksek fiyatlı modellerine odaklanan bu sunumun ardından kullanıcılar, daha uygun fiyatlı modelleri merakla beklemeye başladı.  RTX 3000 serisi ile daha yüksek performansı daha uygun fiyatlara sunan Nvidia, RTX 3060 ile daha düşük bütçeli kullanıcıların da yüksek performans ile buluşmasını hedefliyor.

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İki farklı RTX 3060 gelecek.

RTX 3000 serisi ile önceki seriden daha yüksek performanslı kartları çok daha uygun fiyata tanıtan Nvidia, ailenin görece uygun fiyatlı modeli ile daha düşük bütçeli kullanıcılara da yüksek performansı, uygun fiyatlarla ulaştırmayı planlıyor . Sızıntılara göre RTX 3060 GA106 kodlu GPU üzerine şekillenecek. İlerleyen zamanda ise GA104 kod adlı GPU üzerine şekillenen Super/Ti varyantının gelmesi bekleniyor.

RTX 3060

 

Teknik özellikleri nasıl?

GA104-200 yongasının 4864 CUDA çekirdeği bulunması bekleniyor. Bu sayı, bir üst model RTX 3070’ten 1024 çekirdek daha az, RTX 2060’ta ise 1920 CUDA çekirdeği bulunuyor. Buradan yola çıkarak eski seriye göre çok ciddi bir performans artışı göreceğiz.  Bununla birlikte 8GB kapasiteli DDR6 bellekle birlikte gelmesi bekleniyor.

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Oyun

Cyberpunk 2077 Online oyun içi satın alımlar içerecek

9 Eylül 2020 14:40

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Cyberpunk 2077 Online, 19 Kasım’da oyunun çıkmasının ardından bir süre sonra oyuncularla buluşacak. Bu süreçte yapımcı CD Projekt Red’den oyun içi satın alımlar hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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Cyberpunk 2077 satın alımları oyuncuları mutlu edecek.

CD Projekt CEO’su Adam Kicinski, geçtiğimiz gün satın alınabilir içerikler hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şu şekilde: ”CD Projekt asla hayranlarına karşı asla agresif bir tutum sergilemedi. Her zaman adil ve arkadaşça yaklaştık. Yani, kesinlikle agresif olmayacağız ancak  satın alınabilecek güzel şeyler sunacağız. Amacımız insanların Cyberpunk 2077 içinde yapacağı harcamalardan mutluluk duyması. Dalga geçmiyorum veya bir şeyleri saklamaya çalışmıyorum, oyunculara kendilerini değerli hissettirmek istiyoruz. Cyberpunk 2077 Online bir şeyler satmak için iyi bir oyun ancak oyuncuları üzmeyeceğiz.”

Cyberpunk 2077

Tek kişilik senaryoda oyun içi satın alımlar olmayacak.

Cyberpunk 2077 bir kere satın alındığı takdirde, oyuncular tek kişilik senaryoda tam bir deneyimi yaşayabilecek ve bir daha para harcamaları gerekmeyecek. Daha önceden de açıklandığı üzere ücretsiz yeni içerikler de sunulacak. Bunun yanı sıra Witcher 3’te olduğu gibi en az 2 büyük ücretli DLC geleceği biliniyor.

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