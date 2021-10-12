Microsoft, Xbox’ları Daha Kolay Tamir Edilebilir Hale Getiriyor

Microsoft, çevresel açıdan önemli bir adım atarak Xbox’larını daha kolay tamir edilebilir hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar kendi cihazlarını kendi başlarına çok basit şekilde tamir edebilecekler. Bu durum da Xbox’lar tarafından oluşturulan atığı azaltarak Dünya’ya çevresel açıdan fayda sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta Microsoft, “tamir hakkı” politikasını savunan avukatlardan oluşan bir yatırımcı grubun baskılarına olumlu yanıt verdi. Bu politikanın geniş çapta benimsenmesi ile yedek parçaların ve tamirat dökümanlarının daha kolay ulaşılabilir hale getirerek bir çok teknolojik cihazın bağımsız olarak tamir edilebilmesinin önü açılacak. Şimdilik Microsoft tarafından ilk adımları atılan bu sistemin etkilerinin ne kadar olacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak Microsoft’un attığı bu adım ile, büyük teknoloji şirketlerinin “tamir hakkı” hareketini destekleyen ilk şirket olması açısından da önemli.

Microsoft, her ne kadar 2030 yılına kadar şirketini “karbon negatif” hale getireceğini açıklasa ve kendilerini bu işe adadıklarını söylese de şirket ilk başta yatırımcı grup tarafından önerilen bu harekete karşı direnç gösterdi. Yalnız hissedar kararı Haziran ayında medyada önemli bir yankı bulunca şirket konuya karşı olan duruşunu değiştirmeye başladı.

Microsoft, şu an ise bir üçüncü parti şirketle anlaşarak müşterilerine kendi cihazlarını tamir edebilme imkanı sunmanın etkilerinin araştırılmasını onaylamış durumda. Bu araştırmacılar aynı zamanda Xbox ve Surface cihazların tamir edilebilmesi için gereken yeni yollara da karar verecek. Şirket ayrıca tamir dökümanlarının ve parçaların halka erişimini arttırarak bunları resmi yetkili ağlarının ötesine taşımaya onay verdi. Microsoft’un, elde ettikleri sonuçları Mayıs 2022 tarihine kadar yayınlaması gerekiyor. Ve şirket ayrıca tamirat ile bağlantılı materyallerin erişiminin arttırılmasını 2022 sonuna kadar gerçekleştireceğine onay verdi.

As You Sow ismiyle tanınan “tamir hakkı” avukat grubuna göre, elektronik cihazlar dünyadaki en çabuk biriken atık türünü oluşturuyor. Ve bilgisayar bağlantılı ürünlerin emisyon miktarının %70’inden fazlası üretim esnasında ortaya çıkıyor. Müşterilere kendi cihazlarını tamir edebilme imkanı sunarak cihazların ömürlerinin arttırılması genel madenciliği ve kirliliği düşürecektir.

VGC tarafından bildirilen habere göre, Microsoft’un bu adımları atabilmesi belli zorlukların aşılmasını gerektiriyor. Microsoft, hali hazırda tamir hakkı hareketine karşı çıkan özellikle Entertainment Software Association (ESA) gibi lobici grupların bir üyesi konumunda. ESA açık bir şekilde tüketici tamiratlarının ciddi potansiyel güvenlik ve gizlilik riskleri taşıdığını ve tamir hakkı destekçilerinin konsollar göz önünde tutulduğunda çevreye olan etkilerini abarttıklarını söylüyor. ESA’nın bu duruşu yalnızca kağıt üstündeki bir kaç açıklamadan ibaret değil. Grup, Nebraska’da aktif olarak tamir hakkı yasalarına karşı lobicilik faaliyeti gerçekleştirdi.

Yine de tamir hakkı hareketi yeni bir toplumsal güç kazanıyor. Microsoft’un da attığı bu adım ile toplumun gözündeki çevresel olarak negatif bakış açısını değiştirerek diğer üreticilerin de benzer adımları atmasını sağlayabilir.