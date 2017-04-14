Microsoft, Xbox Project Scorpio Konsolunu E3’te Tanıtacak

Microsoft’un Xbox Yöneticisi Phil Spencer, Project Scorpio’nun bu sene düzenlenecek olan E3 fuarında tanıtılacağını resmen duyurdu.

Project Scorpio’ya dair bir çok bilgi daha önce Microsoft tarafından yayınlanmıştı ancak bu sefer Project Scorpio’nun gerçek adını ve neye benzediğini de göreceğiz. Phil Spencer yaptığı blog gönderisi ile yaptığı açıklamada bu sene Haziran ayında düzenlenecek olan E3 fuarında Project Scorpio’nun yer alacağını belirtti.

Spencer daha önce şirketin E3 etkinliğinden önce bir etkinlik düzenleyebileceğini duyurmuştu. Ancak bu sefer ki açıklama ile beraber Scorpio’nun 2 Mayıs tarihinde New York’ta düzenlenecek olan etkinlikte yer almayacağını kesin olarak söyleyebiliriz.

twitter.com/tomwarren/status/852523878752636928

Scorpio hakkında bazı bilgiler yayınlandı. Bu bilgiler arasında donanım özellikleri ve geliştirici kitinini nasıl bir şey olacağı gibi şeyler yer alıyor. Ancak henüz fiziksel olarak yayınlanan bişey yok. Microsoft’un E3 konferansı 11 Haziran tarihinde yapılacak muhtemelen o tarihe kadar başka bir şey öğrenemeyeceğiz.