Microsoft, Xbox Insider programında yer alan kullanıcılara bazı yeni özellikler getirdi ve bu özellikler genellikle kullanıcıların istekleri doğrultusunda.

Microsoft’un yayınladığı en büyük özellik Xbox Live kullanıcı fotoğrafı. Artık sadece size sunulmuş olan oyunlardan karakterlerin içerdiği avatarlar ile sınırlı değilsiniz. Kullanıcılar konsoldan, Windows 10 bilgisayarda ya da bir cep telefonundan istediği fotoğrafı profil fotoğrafı olarak belirleyebilecek.

Ancak şirket bu özelliği bir süre bütün Xbox kullanıcılarına vermeycek. Sistem uzunca bir süre Insider programında test edilecek çünkü bu özellik herkese sıunulduğunda mükemmel olmak zorunda. Sistemde yer alacak olan fotoğrafların sakıncalı fotoğraflar olmaması gerekiyor.

Konsola gelecek bir diğer özellik ise oyunlar platforma göre filtrelenebilecek. Xbox One ve Xbox 360 oyunları ayrı ayrı olarak gösterilebilecek. Bunun için Uygulamalarım ve Oyunlarım kısmına gitmek yeterli. Bu özelliğin yanında bir de captive portal desteği geldi. Artık Xbox One ile kampüs ya da otellerdeki bir Wi-Fi ağına bağlanırken giriş yapmak çok daha kolay olacak.