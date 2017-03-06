Microsoft geçtiğimiz yılın Kasım ayında Windows Insider kullanıcılarına Unified Update Platform isimli bir özellik sundu.

Microsoft’un sunduğu Unified Update Platform’un Nisan ayında yayınlanacak olan Creators Güncellemesi ile beraber bütün kullanıcılara gelmesi planlanıyor. Bu özellikle beraber güncellemeleri erteleme ya da ayarlama özelliği gelecek. Ancak bu özellikten daha öncemli olan bir şey daha var.

Unified Update Platform gelecek güncellemelerin boyutlarını kullanıcılar için küçültecek. Böylelikle kullanıcılar işletim sisteminin tamamını indirmek zorunda kalmayacak ve büyük boyutlu dosyalar indirmeyecek. Bu özellik ayrıştırılmış indirme paketleri adında ve sadece işletim sisteminin ihtiyacı olan dosyaları indirmeye yarayan bir özellik.

Sistem sizin bilgisayarınızda olan dosyaları indirme paketinden çıkarıyor ve sadece işletim sisteminin ihtiyacı olan dosyaları indiriyor. Diğer dosyalar bilgisayarda mevcut olduğu için direkt olarak oradan kullanılıyor. Şirketin açıklamasına göre on yılların getirdiği bir kod ve yama mirasında böyle köklü bir değişiklik yapmak kolay değil ancak bu özellik sayesinde bir sonraki güncelleme %35 daha küçük olacak.