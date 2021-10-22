Microsoft, Windows 11’deki AMD İşlemci Sorunlarını Düzeltiyor

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11’deki AMD işlemci sahiplerinin yaşadığı performans sorunlarını çözüyor. Yeni yayınlanan güncelleme bununla birlikte bir çok sorunu da düzeltiyor.

Microsoft, dün AMD işlemcilerdeki performans sorunlarını çözen yeni bir Windows 11 güncellemesi çıkarttı. Microsoft ve AMD birlikte Windows 11 için Ryzen işlemcilerde işletim sisteminin çıkışıyla iki tane sorun belirledi. Bunlardan bir tanesi L3 ön bellek gecikmesini üç katına çıkartıyordu. Diğeri de bazı oyunlarda performansı %15’e kadar yavaşlatıyordu. Microsoft artık bu sorunları Windows 11 Build 22000.282 ile çözüyor. Yeni güncelleme, Windows Update üzerinden dün itibariyle tüm Windows 11 kullanıcılarına isteğe bağlı olarak sunuldu.

Windows 11’in son güncellemesi bu sorunları çok daha kötü hale getirmişti. Dün gelen güncelleme L3 ön bellek gecikmesindeki sorunları temelli olarak çözerek bu problemleri kaldırıyor. İkinci sorun ise AMD’ye has çekirdek teknolojisini etkiliyordu. Sorun, işlemcideki iş parçacıklarının en hızlı çekirdeğe aktarılmasında yaşanıyordu. AMD de bu ikinci sorunun işlemci etkili görevlerde performans sorunlarına neden olacağını söylemişti. Ve bunun üzerine AMD kendisi hali hazırda sorunu çözen yeni bir çipset sürücüsü yayınlamıştı. Sorunları çözen bu çipset sürücüsü de 3.10.08.506 versiyonuyla gelmişti. Ayrıca yeni Windows 11 güncellemesiyle bu sorun da temelli olarak çözülmüş oluyor.

Yeni Windows 11 güncellemesi AMD işlemcilerdeki bu sorunların yanında bir çok sorunu daha çözüyor. Mesela işletim sisteminin güncelledikten sonra Başlat menüsünün açılmasını engelleyen bir hata da bu güncelleme ile çözülüyor. Ayrıca bazı Bluetooth fare ve klavyelerde olan gecikme sorunları da bu güncelleme ile çözülmüş. Microsoft’un internet sitesinden son güncellemenin yama notlarını inceleyerek çözülen tüm sorunların listesine ulaşabilirsiniz.

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