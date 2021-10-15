Freedos Nedir? Freedos Bilgisayarlara Nasıl Windows 11 Yüklenir?

Freedos nedir? sorusunu en basit şekliyle bilgisayarın işletim sistemsiz haline verilen isim olarak cevap edilebilir. Eğer satın alınacak olan masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın özellikleri arasında İşletim Sistemi: Freedos ibaresi bulunuyorsa alınacak olan bilgisayar üzerinde herhangi bir işletim sisteminin kurulu olmadığı anlaşılmalıdır. Freedos bilgisayarlar işletim sistemi olmadığı için daha uygun fiyatlıdırlar. Çünkü satışı yapan firma işletim sistemi için ekstra para ödemediğinden maliyet düşer ve satış daha uygun fiyatlara gerçekleştirilir.

Freedos bilgisayar ile herhangi bir işlem yapılabilmesi için Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 11 gibi işletim sistemlerinden birinin yüklenmesi gerekir. Ancak bunlardan birinin yüklenmesinin ardından bilgisayarın kullanılmaya başlanması mümkündür.

Freedos terimi uzun süredir kullanılmakla birlikte son zamanlarda oldukça popülerleşmektedir. Özellikle yeni bir bilgisayar satın almak isteyen kişilerin çeşitli modellere göz gezdirmesi sırasında sıklıkla karşılaştıkları bir terimdir. Bilgisayarda bir işletim sisteminin yüklü olmadığı anlamına gelen Freedos bilgisayar üreticilerinin daha iyi bir fiyata daha yüksek bir performans sunmak için kullandığı bir unsurdur. Freedos genellikle fiyat performans odaklı sistemlerde karşımıza çıkmakta olup satın alınan bilgisayarın içinde Linux, Windows ya da benzeri bir işletim sistemi olmadığı anlamına gelir.

Freedos bir bilgisayar ilk açıldığında Bios ekranıyla ya da doğrudan donanımsal özelliklerin sıralandığı siyah bir ekranla karşılaşılır. Bununla birlikte işlem yapılabilmesi içi Freedos bilgisayarlara ilk olarak bir işletim sistemi yüklenmelidir.

Freedos Bilgisayara Windows Nasıl Yüklenir?

İlk olarak Microsoft’un Windows indirme sitesine gidilir.Freedos ile gelen bilgisayara Windows yüklenmesi için öncelikle Windows kurulum USB belleği oluşturulur. İlk adım Windows yüklü herhangi bir bilgisayardan Microsoft web sitesinden Windows kurulum aracının indirilmesidir. “Aracı şimdi indir” butonuna basılarak indirme işlemi başlatılır. Microsoft web sitesine gidildiğinde bir indirme aracı ve tek bir indirme butonu görülür. Aracı şimdi indirin butonuna tıklanarak Windows kurulum aracı indirilir. İndirilen Media Creation Tool’a çift tıklanıp çalıştırılır. İndirilen kurulum aracı karşımıza Media Creation Tool olarak çıkar. Bu araca çift tıklanır ve normal bir program gibi çalıştırılır. Koşullar kabul edilerek medya oluşturma menüsüne devam edilir. Microsoft’un Windows kullanımı ve dağıtımı için kullanıcılara sunduğu kullanıcı şartları ve koşulları kabul edilerek asıl kurulum flash belleğinin oluşturulacağı kısma doğru geçiş yapılır. 8 GB ve üzeri alana sahip olan USB bellek bilgisayara takılır. Windows kurulum belleği oluşturulmaya başlanmadan önce 8 GB ve üzeri alana sahip olan bellek bilgisayara takılır ve kısa bir biçimlendirme işlemi yapılır. USB belleğin alanının yeterli olmasına ve Windows kurulum aracı yüklenirken içinde bir başka belge bulunmamasına özen gösterilmelidir. Bu bilgisayar menüsünde USB belleğe sağ tıklandıktan sonra Biçimlendir seçeneğine tıklanır. USB bellek bilgisayara takıldıktan sonra sürücülerin bulunduğu bu bilgisayar menüsüne gidilir. Belleğin simgesine sağ tıklanır ve Biçimlendir seçeneği seçilir. Daha sonra Başlat tuşuna basılır ve birkaç saniye sürecek biçimlendirme başlatılır. Biçimlendirme bittikten sonra Windows kurulum menüsüne geri dönülür. Başka bir bilgisayar için yükleme medyası seçilerek İleri tuşuna basılır. USB bellekle biçimlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra Windows kurulum menüsüne geri dönülür. Bu aşamada Windows kullanıcıya ne yapmak istediğini sorar. Bir başka bilgisayara Windows yükleneceğinden dolayı Başka Bir Bilgisayar İçin Yükleme Medyası seçeneği işaretlenerek devam edilir. Elde bulunan işlemci mimarisine göre seçimler yapılarak devam edilir. Freedos bilgisayarın işlemci mimarisine göre Windows biti seçilir. Eğer sahip olunan bilgisayar son 10 yıl içerisinde üretilmiş ya da satın alınmışsa büyük olasılıkla 64 bit mimariye sahiptir. Ancak herhangi bir yanlışlığın söz konusu olmaması için Freedos bilgisayarın özellikleri kontrol edilmelidir. Kullanılacak olan medya USB flash sürücü olarak seçilir ve devam edilir. Kurulum DVD ve benzeri araçlar yerine USB bellek ile yapılacağından dolayı kullanılacak medya USB flash sürücü olarak işaretlenip işlemlere devam edilir. Windows kurulumu ISO dosyası olarak da seçilebilir. Ancak bu durumda ISO dosyasının USB belleğe yazılması için üçüncü parti programların kullanılması gerekir. USB bellek seçildikten sonra İleri tuşuna basılıp işlem tamamlanır. Windows kurulum aracının yüklenmesi için bilgisayara takılıp biçimlendirilen USB bellek seçilir. Media Creation Tool otomatik olarak belleğe Windows kurulum aracını yüklemeye başlar. Bu işlem biraz uzun sürebileceğinden dolayı beklenmesi gerekebilir. Bununla birlikte yükleme sırasında bilgisayar kullanılmaya devam edilebilir. Kurulum tamamlandıktan sonra Freedos bilgisayara Windows yüklenmeye başlanabilir. Freedos bilgisayar çalıştırılıp Bios ekranına giriş yapılır.Windows kurulumu başlatılmadan önce bilgisayarın Bios ekranında yapılması gereken birkaç küçük ve basit işlem vardır. Freedos bilgisayar ilk açıldığında işletim sistemi bulunmadığı için büyük olasılıkla doğrudan Bios ekranına geçiş yapar. Eğer yapmazsa internetten bilgisayarın markasına ve modeline göre araştırma yapılarak Bios tuşu öğrenilmelidir. Bilgisayar çalıştırıldıktan sonra bu tuşa birkaç kez arka arkaya basılmalıdır. Boot menüsü altında Fast Boot seçeneği Enabled haline getirilir.Bios ekranında Boot menüsünün altında Fast Boot seçeneği vardır. Fast Boot kısmı Disabled konumunda bulunuyorsa daha hızlı Windows yükleme süresine sahip olunması için bu kısım Enabled haline getirilir. Yapılan değişiklikler kaydedildikten sonra Bios ekranından çıkılır. Bir önceki adımda Bios ekranında bir değişiklik yapıldığından dolayı Save and Exit kısmına basılır. Y tuşuna basılıp değişiklikler kaydedilir ve çıkış yapılır. Bu aşamada bilgisayar kapanır. USB bellek Freedos bilgisayara takılıp sistem yeniden açılır. Bilgisayar yeniden açılmadan önce Windows kurulum aracı yüklenmiş olan USB bellek bilgisayara takılır ve tekrar açılır. Bilgisayar açılırken modele göre Boot menüsü tuşuna arka arkaya basılır. Bios tuşunda olduğu gibi sahip olunan modele ve markaya göre Boot menüsü tuşu farklılık gösterebilir. Marka ve model ismi ile internetten Boot menüsü tuşunun öğrenilmesi mümkündür. Bilgisayar yeniden açılırken Boot menüsü tuşuna arka arkaya birkaç kez basılıp Boot menüsü açılır. Açılan Boot menüsünde USB bellek seçilir ve Windows kurulumu başlar. Boot menüsü açıldığında bilgisayar kullanıcıya birkaç farklı başlatma seçeneği sunar. USB bellek üzerinden Windows yükleneceği için menüden USB bellek seçilir ve otomatik olarak Windows kurulumu başlar. Bu menüde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta USB belleğin yanında UEFI ibaresinin bulunması olmakla birlikte 2013 civarında ve daha yeni bir tarihte üretilmiş bir bilgisayara sahip olunduğu durumlarda UEFI seçeneği aktif olarak gelir. Yine de bu ibarenin görünmediği durumda yeniden Bios ekranına dönülür. Boot menüsünden Boot mode kısmı UEFI olarak değiştirilir. Her şey tamamlanıp USB bellek Boot menüsünde seçildikten sonra Windows kurulumu başlar. Bu aşamadan sonra kullanıcı elinde bulunan ya da almayı düşündüğü lisansa ve kişisel tercihlerine göre Windows kurulumunu tamamlayabilir.

Bu adımların tamamı eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra Freedos bilgisayara Windows kurulumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.