Windows 11, Yeni Başlat Menüsüyle Geliyor!

Microsoft’un bilgisayar işletim sisteminin en son sürümü olan Windows 11, Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak salı günü dünya çapında piyasaya çıkıyor. Windows baş ürün sorumlusu Panos Panay, en son sürümün kullanıcı için “temiz, yeni ve daha basit” olacak şekilde oluşturulduğunu söyledi. Yeni işletim sisteminin insanların bildiklerinden “aşırı bir sapma” olmayacağına söz verdi. Ve teknolojiden en az anlayan kullanıcılar bile kolayca yükseltebilir, diye ekledi.

Uzman kullanıcıların, Windows Insider deneme programı aracılığıyla zaten kapsamlı bir şekilde test ettiğini ve hiçbir sorun olmayacağından emin olduklarını ve yükseltmenin “şimdi hazır” olduğunu ekledi.

Başlata basınız

Windows 11, sistemin kendi içinde nasıl çalıştığına dair bazı değişikliklerin yanı sıra bazı önemli tasarım değişikliklerine sahip.

Varsayılan olarak Başlat menüsü, görev çubuğundaki simgelerle birlikte ekranda ortalanacak. Tıklandığında, Başlat düğmesi sık kullanılan uygulamaların bir menüsünü açacak. Bazı yönlerden, bir akıllı telefon uygulama menüsü veya başlatıcısının görünümünü taklit ediyor. Microsoft, Windows 10’un Başlat menüsünü de sadeleştirdi.

Panay, ekibin Başlat menüsünden tamamen kurtulan ve birçok kullanıcıyı üzen Windows 8’den öğrendiğini söyledi. “Elbette bundan ders alıyorsun ve sonra adapte oluyorsun” dedi.

Windows 11’in ara yüzünü geliştirmek, insanların bilgisayarlarını nasıl kullandıklarını -“neye tıklamak istediklerini, laboratuvarlarımıza geldiklerinde gözlerinin makinede nerede olduğunu”- izlemeyi içeriyordu.

“Tarihten öğrenmenin bu güvenini alıyorsunuz” diye ekledi.

Windows 11 için “Başlat düğmesi tam orada. Ekranın tam ortasında. Hiçbir yere gitmedi.”

‘Yeni Çağ’

Windows 10 çıktığında Microsoft, sistemin “son sürümü” olacağını açıkladı. Bu açıkça değişti. Panay, “Şu anda PC için biraz yeni bir çağın yaşandığı bir zamandayız” dedi. “Bence Windows 11 o anın damgasını vuruyor ve bu o an için bir işaret.”

İşletim sistemi genelinde tasarım olarak köşeleri yuvarlatılmış ve çoğu menü ve klasör görünümü de basitleştirilmiş. Pencereleri düzenlemek ve onları ızgaralara “yakalamak” için de yeni, geliştirilmiş seçenekler var.

2007’nin Windows Vista’sının önemli bir satış noktası olan widget’lar da bir geri dönüş yapıyor. Ancak kullanıcının onları koyduğu ekranda “dalgalanan” bir görüntü yerine, soldaki bir kenar çubuğunda çalışacaklar. Ayrıca, Microsoft hizmetlerine bağlılar.

Bazı değişiklikler ara yüz ve tasarımdan daha derine iniyor. Microsoft Teams için sistem entegrasyonları Skype’ın yerini alıyor. Bunun dışında Xbox uygulaması, Microsoft’un reklamlarında büyük ölçüde yer alıyor.

Bir uygulama mağazasının Windows sürümü olan Microsoft Mağazası, tamamen yeniden tasarlandı. Üçüncü taraf uygulamaların önemli bir kesinti yapmadan içinde satış yapmasına izin verecek.

Teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken yeni bir özellik de, Windows 11’in Amazon uygulama mağazası üzerinden Android akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasıydı. İlk edinenler, yeni sürümün yerleşik arama işlevinin çoğu cihazda önemli ölçüde daha hızlı olduğunu bildirdi. Ancak aynı zamanda web sonuçlarını sunarken Microsoft’un kendi hizmetleri olan Bing ve Edge tarayıcısını tercih ediyor.

Yükseltme süresi

Oyuncular için Microsoft, yeni sürücü teknolojisinin -Direct Storage- bir grafik kartının merkezi işlemciden geçmeden depolama sürücülerine erişmesine izin vererek oyunlarda çok daha iyi yükleme sürelerine yol açacağını vaat ediyor. Ancak bu özelliğin de diğerleri gibi çalışması için daha yeni donanımlara ihtiyacı var. Sonuç olarak, her bilgisayar yükseltmenin tüm potansiyel avantajlarını göremeyecektir. Bazı modeller ise hiç yükseltme yapamayabilir.

Minimum gereksinimler, yalnızca modern bilgisayarlara yüklenen TPM adı verilen bir tür güvenlik yongasını içeriyor. Microsoft, “Cihazınız bu gereksinimleri karşılamıyorsa, cihazınıza Windows 11 yükleyemeyebilirsiniz ve yeni bir bilgisayar satın almayı düşünebilirsiniz” diyor.

Şirket, yeni Windows sürümüyle uyumlu olması için bir dizi kendi yeni donanım aygıtını piyasaya sürdü. Ancak zaten Windows 10 çalıştıran kullanıcıların, bilgisayar hala çalışıyorsa bu masrafa girmesine gerek yok. Windows 10, Ekim 2025’e kadar desteklenmeye ve güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.