Microsoft, Windows 11 sürüm 22H2’nin bazı oyun ve uygulamalarda performans sorunlarına neden olduğu bildirdi. Microsoft bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve Windows 11 22H2 güncellemesini bazı bilgisayarlarda bekletiyor. Şirket, kullanıcılara Windows 11 sistemlerini 22H2 sürümüne manuel olarak güncellememelerini tavsiye ediyor.

ABD’li şirkete göre, Windows 11 sürüm 22H2, bazı uygulama ve oyunlarda gpu performans hata ayıklama özelliklerini etkinleştirmemesi gerekirken etkinleştiriyor. Bu performans sorunlarına neden olabilir. Microsoft, destek sayfasında hangi uygulama ve oyunların etkilendiğini söylemiyor, ancak sorun için bir düzeltme üzerinde çalıştığını yazıyor.

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Microsoft’a göre, sorun yaşayan kullanıcılar uygulamalarını ve oyunlarını en son sürüme güncellemelidir. Şirket, Windows 11 kullanıcılarına bu süre zarfında işletim sistemini manuel olarak 22H2 sürümüne güncellememelerini tavsiye ediyor.

Bu, Windows 11 sürüm 22H2’nin oyun ve uygulamalardaki performans sorunları nedeniyle ilk kez haberlerde yer alması değil. Eylül ayı gibi kısa bir süre önce, Windows 11’in bu sürümünün Nvidia karta sahip bilgisayarlarda sorunlara neden olabileceği ortaya çıkmıştı. Nvidia daha sonra hata ayıklama araçlarının yanlışlıkla etkinleştirildiğini ve bunun oyunlarda daha düşük performansa yol açabileceğini iddia etti.