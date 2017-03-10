Microsoft, Windows 10 Klasörlerine OneDrive Reklamı Koyuyor

Microsoft, Windows 10’da klasörlerin içerisinde son zamanlarda reklam göstermeye başladı ve burada OneDrive reklamları görünüyor.

Bir süredir insanlar Microsoft’un bulut depolama servisi OneDrive’ın reklamlarını klasörlerin içerisinde görmeye başladığını internetten açıkladı. Yeni bir klasör açıldığında klasörün üst kısmında OneDrive reklamı yer alıyor.

Bir Reddit kullanıcısı ise bu reklamı Ekim ayında gördüğünü açıkladı ve bir fotoğraf paylaştı. İçerik kesinlikle bir reklam. Üzerinde OneDrive servis fiyatı bulunuyor. Ayrıca yönlendirme butonları yer alıyor. Şirketin açıklaması ise bunların bir reklam değil bir İpucu olduğu ve kullanıcılar isterlerse bu özelliği kapatabiliyorlar. Artık Windows 10’un Dosya Yöneticisi penceresinde bu tarz ipuçları yer alacak ve kullanıcıları bulut depolama hakkında bilgilendirilecek.

İster ipucu olsun ister reklam bu yine de sinir bozucu bir durum. Çünkü şirket her ne kadar bu bir ipucu dese de aslında reklam olduğunu herkes biliyor ve işletim sistemleri doğası gereği reklamsız olmalı. Çünkü işletim sistemini alırken parasını veriyorsunuz. Bu da ister şirketin kendi servisi olsun ister başka bir şey daha iyi bir deneyim adı altında daha fazla para kazanmanın yollarını aramasını son derece mantıksız yapıyor.