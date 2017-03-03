Microsoft, Windows 10 Güncellemelerinde Ufak Bir Değişiklik Yapacak

Microsoft, Windows 10 Creators güncellemesi ile beraber Windows güncellemelerinde de bazı değişiklikler yapacağını açıkladı.

Microsoft’un Windows 10 ile beraber güncellemeleri yükleme konusundaki agresif yaklaşımı uzun bir süredir eleştiriliyordu. Kullanıcılar güncellemenin yüklendiğini bilgisayarın bir anda kendini yeniden başlatmasıyla anlıyordu. Artık Creators güncellemesi ile beraber bu sinir bozucu yeniden başlatmalar ortadan kalkacak.

Windows ürün yönetimi programı yöneticisi John Cable bu yönde çok şikayet aldıklarını ve artık kullanıcıların güncellemeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını belirtti.

Yeniden yüklemelerin önüne geçmek için Windows 10 güncellemesi geldiğinde ekranda bir uyarı belirecek ve bu uyarı da üç farklı seçenek yer alacak. Erteleme özelliği ile uygulamanın 3 gün boyunca yüklenmesi iptal edilecek. Zamanlama seçeneği ile uygulamanın daha uygun bir zamanda yüklenmesi için bir zaman seçilecek. Bir de uygulamanın anında yüklenmesi seçeneği yer alacak.

Bu özellik Windows Insider programında yer alan kullanıcıların kullanımına açıldı. Şirketin açoıklamasına yapılan geri dönüşler son derece olumlu. Windows 10 Creators güncellemesinin hala çıkacağı kesin tarih belli değil ancak güncellemenin Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.