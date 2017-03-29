Microsoft, Windows 10 Creators Güncellemesini Erken Dağıtabilir

Microsoft, Windows 10 Creators güncellemesini beklememek ve daha erken kullanmak isteyen kullanıcıları için erkenden yayınlayabilir.

Microsoft, 15063 sürüm numaralı Windows 10’u Creators güncellemesinin son sürümü olarak resmen duyurmadı ancak şirket bunu kullanıma hazır son sürüm olarak düşünüyor. Şirketin serverlarında Windows 10 15063 sürüm numaraları ISO dosyaları yer alıyor. Bu dosyalar Windows Insider programına dahil olan kullanıcılara güncelleme dağıtıldıktan sonra ortaya çıktı.

Windows10_InsiderPreview_Client_x64_en-us_15063.iso

Windows10_InsiderPreview_Client_x32_en-us_15063.iso

Windows 10 Creators güncellemesini Nisan ayında gelmesi bekleniyor. Bu güncelleme Nisan ayının güncelleme sayısı olarak kabul edilen 11 Nisan tarihinde gönderileceği düşünülüyor. Windows 10 15063 sürümüne kümülatif güncellemeler 15063.xxxx şeklinde gelecek. Şirket önümüzdeki ay Xbox One güncellemesi için aynı Windows 10 sürüm numarası olan 15063’ü kullanıyor. Bu da 15063’ün Creators güncellemesi olduğuna dair detayları güçlendiriyor.