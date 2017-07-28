Microsoft, Windows 10 S’i Geliştiricilerin Kullanımına Açtı

Microsoft bugün sadece Windows Mağazası’nda yer alan uygulamaları çalıştıran Windows 10 S’i MSDN üyelerinin kullanımına açtı.

Geliştiriciler, Microsoft’un yayınladığı ISO dosyasını indirip, kurarak uygulamalarını Windows 10 S’te test edebilecekler. Şirket özellikle eğitim odaklı uygulama geliştiren geliştiricilerin işletim sistemini detaylıca test etmesini istiyor. Şirket geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği etkinlikte Windows 10 S’in özellikle eğitim amaçlı geliştirildiğini açıklamıştı.

Windows 10 S şimdilik MSDN üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Şirketin işletim sistemini direkt olarak tüketicilere ne zaman vereceği ise bilinmiyor. Ancak önümüzdeki hafta Windows 10 S’i de kapsayan Update Assistant Tool kullanılabilir olacak. Bu araç ile beraber bütün kullanıcıların Windows 10 S’i indirip, test edebilmesi bekleniyor.