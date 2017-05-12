Microsoft’un ilk VR Başlığı Geliştiriciler İçin Bu Yaz Çıkıyor

Microsoft bugün ilk Windows Karma Gerçeklik başlığının geliştirici kiti için ön sipariş almaya başladı ve başlıklar yaz aylarında gönderilecek.

Microsoft’un ilk başlıkları HP ve Acer tarafından çıkarılacak. Acer 299$, HP ise 329$’dan satışa çıktı. Karma gerçeklik hem HoloLens gibi artırılmış gerçeklik hem de bildiğimiz sanal gerçeklik anlamına geliyor.

Daha önceden Windows Holographic olarak bildiğimiz Windows Mixed Reality başlıkları içinde hareket algılayıcılar barındırıyor. Bu sayede dışardan işaretçiye ya da kameraya ihtiyaç duymuyor. Başlıkların en önemli özelliği ise ortalama bir donanıma sahip Windows 10 PC’de çalışabilmesi. Oculus Rift ve HTC Vive’ın sistem gereksinimlerini göz önünde bulundurursak bu önemli bir artı.

Şimdilik başlıklar hakkında herhangi bir detay belli değil. Acer’ın başlığı her göz için 1440 x 1440 çözünürlük sunuyor. Bu sene başında Las Vegas’ta düzenlenen CES etkinliğinde başlıkların çalışmayan versiyonları mevcuttu. Acer ve HP’nin yanı sıra 3Glasses, Dell ve Lenovo’da başlık üretecek olan partnerler arasında yer alıyor.