Microsoft Uygulamaları İndirmeden Denemenin Önünü Açtı

Microsoft, Playable Ads adını verdiği bir özelliğin deneme sürümünü yayınladı ve bu araç ile uygulamaları indirmeden önce deneyebileceksiniz.

Microsoft’un Playable Ads özelliği Google’ın Instant Apps gibi çalışıyor. Kullanıcılar uygulamayı indirmeden önce deneyebiliyor ve ondan sonra indirebiliyor. Windows 10 işletim sistemindeki bu özellik kullanıcıların uygulamayı üç dakika boyunca tüm özellikleriyle kullanabilmesini sağlıyor. Sürenin sonunda ise uygulamanın Windows Store linki çıkıyor.

Süre kısıtlaması oyunların ilk bir kaç seviyesinin geeçilmesinin önüne geçiyor ancak üretkenlik uygulamaları için oldukça iyi bir süre. Şirketin açıklamasına göre uygulamanın adına ve küçük reklamlarına bakarak karar vermek yerine böyle bir yöntem çok daha iyi. Ayrıca uygulama geliştiricilerinin de uygulamanın orasına burasına “Şimdi Dene” butonu koymasına gerek kalmayacak. Ancak uygulamalarınızın bir çoğu Windows Store dışındaysa malesef böyle bir şansınız yok.