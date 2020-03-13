Yazılım
Microsoft Telefonunuz ile platformlar arası kopyala-yapıştır özelliği!
Microsoft ve Samsung, kullanıcılarına daha gelişmiş bir Microsoft Telefonunuz uygulaması geliştirmek için ortaklığa gidiyor. Koreli teknoloji şirketi Samsung, Galaxy S20 ve Z Flip modelleri için gelişmiş senkronizasyon ve platformlar arası kopyala-yapıştır özelliklerini sunacağı sözlerini vermişti. Microsoft, Windows 10 Insider önizleme sürümü duyurusu ile bu özelliklerin müjdesini verdi.
Pek çok kullanıcı tarafından ilgi çekeceği düşünülen platformlar arası kopyala – yapıştır özelliği, yazı ve resim transferini cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Windows işletim sistemli PC’niz üzerinde kullanmaya alışık olduğunuz Ctrl+C ve Ctrl+V komutlarını kullanıp kopyaladığınız yazı ve resimleri Samsung Galaxy S20 serisi veya Galaxy Z Flip modeli akıllı telefonlar arasında yapıştırabileceksiniz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınız üzerinden kopyaladığınız yazı ve resimleri de PC üzerinde yapıştırmanız mümkün olacak. Haberimize konu olan özelliği Windows 10 Nisan 2018 ve üstü sürüme sahip PC’ler üzerinde Telefonunuz uygulamasının “Ayarlar” bölümünden aktifleştirebilirsiniz.
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Bu özelliğe ek olarak Microsoft Telefonunuz uygulamasının yeni sürümü ile telefon ekranınızı PC üzerine yansıtırken cihaz ekranınızın kapalı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik güç tasarrufu konusunda ekran yansıtma özelliği kullanıcılarına büyük avantajlar sağlayacak. Ekran yansıtma sırasında cihazınızın ekranını açmak isterseniz güç tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekran yansıtma sırasında kapalı cihaz ekranı özelliğinin sadece Galaxy s20 serisi ve Z Flip’e özel olmadığını belirtelim. Haberimize konu olan özelliğe ulaşamıyorsanız desteklenmeyen bir cihaza sahip olabilirsiniz. Desteklenen cihaz listesine linkten ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak bahsettiğimiz özellikler şu an için tüm bölgeler için aktif durumda olmasa da yakın zamanda global olarak kullanıma sunulacak.
Konu dışı
Türk geliştirici, afet durumları için mobil uygulama tasarladı!
Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler tarafından geliştirilen mobil uygulama, afet halinde baz hatlarının çökmesi durumunda kullanılmak için tasarlandı. Acil Durum Mobil olarak ismi belirlenen uygulamayı Android üzerindeki Play Store’dan ve iOS App Store’dan indirebiliyorsunuz.
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 5,8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Her ne kadar yıkıcı bir etkisi olmasa da insanlar telaşlandı ve baz hatlarını yoğun olarak kullanmaya başladılar. İstatistiklere göre kaos ortamında, Turkcell’e 1 saat 15 dakika, Vodafone’a yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’e ise yaklaşık 27 saat boyunca ulaşım sağlanamadı.
İlerleyen süreçte, ulaşım sorunundan dolayı BTK, operatörlere yüklü ceza kesmişti. Depremin şiddeti çok daha fazla olsaydı, ciddi yaralanmalar öğrenilemeyecekti. Kazazedelerin durumuna erişim sağlanmasında gecikmeler yaşanacaktı. Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler’de yaşanacak yeni bir deprem halinde kullanıcıların baz hatlarını meşgul etmemesi adına bir uygulama geliştirdi.
Türk geliştirici, Acil Durum Mobil ile afetzedelere can suyu olacak!
Acil Durum Mobil ismindeki uygulama, giriş yaptığınız esnada sizden kişisel bilgilerinizi talep ediyor. Daha sonrasında da güvende olup olmadığınızı belirten bir ekran sizi karşılıyor. Durumunuz iyiyse iyi durumdayım kısmını işaretleyip, çevrenize haber gönderiyorsunuz. Eğer, afet durumunda enkaz altında yaralıysanız da kötü durumdayım butonuna basarak anlık durum bildirimi gerçekleştiriyorsunuz. Böylece, acil durum halinde, iletişim kesintilerinin yaşanması engellenmiş oluyor. Ayrıca uygulama bilgilerinizi aldığı için, arkadaşlar sekmesi üzerinden diğer arkadaşlarınızın durumunu da öğrenebiliyorsunuz.
Ayrıca uygulamaya konum bildirdiğiniz için, harita üzerinden kendi konumunuzu çevrenize duyurabilir, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Yine de küçük bir hatırlatmada fayda var. Deprem halinde, baz hatları komple de çökebilir. Uygulama internet üzerinden verilerinizi alıyor ve o şekilde gösterebiliyor. İnternet servislerinin çalışmaması halinde, radyo frekanslarından iletişim kurulması gerekiyor. Bu tip bir senaryo halinde, yakın çevrenizde amatör telsiz ehliyetine sahip birine gidip durumunuzu iletmesini isteyebilirsiniz. Türkiye üzerinde, radyo amatörlerinin kurduğu birçok istasyon bulunuyor. Bununla birlikte, tüm Türkiye ve dünya ile iletişim sağlanıyor.
Böylesine, yararlı bir uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduğu için Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz. Uygulamayı, Android Play Store ve iOS App Store üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Yazılım
Apple, reklam içeren bildirimlere izin verecek!
Bugün itibarıyla Apple, App Store yönergelerinde güncelleme yaptı. Değişiklikler arasında en çok dikkat çeken ise geliştiricilerin, reklam da dahil olmak üzere kullanıcılarına anlık bildirimler gönderebilecek olmasına izin verilmesi oldu. Elbette firma reklam dahil anlık bildirim gönderme özelliğini kullanmak isteyen geliştiricilere bu seçeneğin kullanıcı tarafından kapatılabilir olmasını şart koşuyor.
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Apple’ın App Store tarafında yaptığı bir diğer değişiklik ise 30 Nisan’dan itibaren geliştirilecek tüm uygulamaların iOS 13 SDK’sı ile geliştirilmesini zorunlu kılmak oldu. Apple bu değişiklik ile geliştirilecek tüm uygulamaların, karanlık mod, ARKit 3, Core ML3 ve benzeri özellikler ile iOS 13’e tam uyumlu olmasını hedefliyor.
Bunlara ek olarak Facebook ve Google hesapları ile alternatif giriş özelliğine sahip olan uygulamaların, 30 Nisan sonrasında Apple ID ile giriş seçeneğini de kullanıcılarına sunması zorunlu hale gelecek. Apple bu özellik ile ilgili geliştirici kitini de yayımlanmış durumda.
Yeni yönergelerde “Arkadaşlık” ve “Falcılık” uygulamaları ile ilgili düzenlemelere de yer verildi. Apple, bu tür uygulamaları daha ayrıntılı incelemelere tabi tutacak. Aynı zamanda “Arkadaşlık” ve “Falcılık” türü uygulamaların yüksek kaliteli bir deneyim sunması şartını arayacak. Hali hazırda mağazada bulunan uygulamalarda farklı ve özgün yenilikler sunmayan uygulamalara ise App Store’da yer verilmeyecek.
Apple’ın yeni mağaza yönergeleri haberimizde bulunanlara ek olarak pek çok değişiklik sunuyor. Güncel yönergelerinin tümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Genel
Xiaomi, Mi A3 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalışıyor
Dün yayınladığımız “Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi geri çekildi!” başlıklı haber doğrultusunda bizlerle iletişime geçen Xiaomi yetkilileri, Mi A3 ile ilgili yaşanılan problemlerin farkında olduklarını ve sorunu en kısa sürede çözeceklerini belirttiler.
Mi A3 güncellemesindeki sorunlar ile ilgili, Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklama
Xiaomi Mi A3 güncellemesindeki sorunlar üzerine, Xiaomi yetkililerinden gelen açıklama metni ise tam olarak şu şekilde: “Xiaomi olarak Mi A3 kullanıcılarımızın telefonlarını Android 10’a yükselttikten sonra bildirdikleri sorunların farkındayız. Ekiplerimiz şu anda bu sorunların çözümü üzerinde çalışıyorlar. Mart ayı içerisinde tüm Mi A3 kullanıcılarına bir OTA güncellemesi sunmayı hedefliyoruz.”
Dileriz yaşanan problemler en kısa zamanda çözülür; ve Xiaomi Mi A3 kullanıcıları da cihazlarını sorunsuz bir şekilde en güncel yazılım ile kullanabilirler.
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