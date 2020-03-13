Microsoft Telefonunuz ile platformlar arası kopyala-yapıştır özelliği!

Microsoft ve Samsung, kullanıcılarına daha gelişmiş bir Microsoft Telefonunuz uygulaması geliştirmek için ortaklığa gidiyor. Koreli teknoloji şirketi Samsung, Galaxy S20 ve Z Flip modelleri için gelişmiş senkronizasyon ve platformlar arası kopyala-yapıştır özelliklerini sunacağı sözlerini vermişti. Microsoft, Windows 10 Insider önizleme sürümü duyurusu ile bu özelliklerin müjdesini verdi.

Pek çok kullanıcı tarafından ilgi çekeceği düşünülen platformlar arası kopyala – yapıştır özelliği, yazı ve resim transferini cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Windows işletim sistemli PC’niz üzerinde kullanmaya alışık olduğunuz Ctrl+C ve Ctrl+V komutlarını kullanıp kopyaladığınız yazı ve resimleri Samsung Galaxy S20 serisi veya Galaxy Z Flip modeli akıllı telefonlar arasında yapıştırabileceksiniz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınız üzerinden kopyaladığınız yazı ve resimleri de PC üzerinde yapıştırmanız mümkün olacak. Haberimize konu olan özelliği Windows 10 Nisan 2018 ve üstü sürüme sahip PC’ler üzerinde Telefonunuz uygulamasının “Ayarlar” bölümünden aktifleştirebilirsiniz.

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Bu özelliğe ek olarak Microsoft Telefonunuz uygulamasının yeni sürümü ile telefon ekranınızı PC üzerine yansıtırken cihaz ekranınızın kapalı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik güç tasarrufu konusunda ekran yansıtma özelliği kullanıcılarına büyük avantajlar sağlayacak. Ekran yansıtma sırasında cihazınızın ekranını açmak isterseniz güç tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekran yansıtma sırasında kapalı cihaz ekranı özelliğinin sadece Galaxy s20 serisi ve Z Flip’e özel olmadığını belirtelim. Haberimize konu olan özelliğe ulaşamıyorsanız desteklenmeyen bir cihaza sahip olabilirsiniz. Desteklenen cihaz listesine linkten ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak bahsettiğimiz özellikler şu an için tüm bölgeler için aktif durumda olmasa da yakın zamanda global olarak kullanıma sunulacak.