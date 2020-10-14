Haber
Microsoft Edge, Office web uygulamalarını PC’lere gizlice yüklüyor
Windows 10’un ön izleme sürümlerini test eden bazı kullanıcılar Microsoft Edge tarayıcının, web tabanlı Office uygulamalarını bilgisayarlarına gizlice yüklediğini söyledi. Bunun bir hata mı yoksa Microsoft’un Windows 10’a kalıcı olarak eklemeyi planladığı bir yenilik mi olduğu şu an için bilinmiyor.
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WindowsLatest’in elde ettiği geri bildirimlere göre Microsoft, Office’in web uygulamalarını Edge aracılığıyla Windows 10 PC’lere haber vermeden yüklüyor. Ağırlıklı olarak Windows Insider programıyla Windows 10′un ön izleme sürümünde bunu fark eden çok sayıda kullanıcı, uygulamaların başlat menüsüne aniden eklendiğini söyledi.
Microsoft Edge, web tabanlı Office uygulamalarını gizlice yüklemeye başladı
Microsoft, Office web paketinde beş temel uygulama sunuyor: Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook. Bu web uygulamaların kullanmak için Microsoft hesabının yanı sıra normalde Edge veya Chrome üzerinden manuel olarak yüklemek gerekiyordu. Ayrıca Microsoft, bu uygulamaları kullanmak için kullanıcılardan ücret de istemiyor.
Bu 5 uygulamanın ise OneNote hariç tamamı, Microsoft Edge’le beraber Windows 10 PC’lere sessiz sedasız yüklenmiş durumda. Aslına bakacak olursak, Office’in kurulum gerektiren varyantına nazaran web tabanlı uygulamaları o kadar da popüler değil ve Microsoft bunları biraz daha göz önünde getirmek istiyor olabilir.
Bu noktada, Microsoft’un web tabanlı Office uygulamalarını zorunlu olarak mı sunacağı yoksa kullanıcılara isteyip istemediğine göre mi sunacağı belli değil. Ama her halükarda Microsoft’un bu süreci Edge vasıtasıyla kontrol ettiği ve yeni geliştirmelere de gebe olduğu bir gerçek.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30S teknik özellikleriyle ortaya çıktı
Xiaomi’nin alt markası Redmi yakında yeni bir telefon çıkarmayı planlıyor. Bu telefonun K30 serisinin bir üyesi olması bekleniyor. K30 serisinin son üyesi olacak telefonun adının Redmi K30S olması bekleniyor. Ayrıca telefonun birçok teknik özelliği de ortaya çıktı.
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Redmi K30S teknik özellikleri
Sızıntılara göre Redmi K30S, delik çentikli 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Ekranın en dikkat çeken özelliği ise 144 Hz ekran tazeleme hızı. Delik çentikte 20 MP ön kamera yer alacak. Arka tarafta ise üçlü kamera dizilimi bulunacak. 64 MP ana kamera sensörüne, 13 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensörü eşlik edecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 platformundan alacak telefonda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunacak. Pil tarafında 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya yer alacak. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak telefonda MIUI 12 arayüzü bulunacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K30S, aslında Xiaomi Mi 10T’nin Redmi markası altında tekrar piyasaya çıkan bir versiyonu olacak. Dolayısıyla tasarımı da Mi 10T ile aynı olacak. Söylentilere göre, Redmi’nin yeni akıllı telefonu 11 Kasım’da ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi bulunmamakta.
Oyun
Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimleri açıklandı
Ubisoft’un 10 Kasım’da çıkacak olan yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla PC sürümü için sistem gereksinimleri yayınlandı. Ubisoft, popüler serisinin yeni oyunu için epey detaylı bir tablo yayınladı. Yayınlanan gereksinimlere göre oyun güçlü bir sisteme ihtiyaç duyacak.
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Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (1080P 30 FPS Düşük ayarlar)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / Intel i5-4460 – 3.2 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GB
- Depolama: 50 GB HDD (SSD Önerilir)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
Önerilen sistem gereksinimleri (1080P 30 FPS Yüksek ayarlar)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / Intel i7-4790 – 3.6 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
1080p 60 FPS Yüksek Ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / Intel i7-6700 – 3.4 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
1440p 30 FPS Çok Yüksek ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X – 3.7 Ghz / Intel i7 – 7700 – 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD Vega 56 – 8GB / GeForce GTX 1070 – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
1440p 60 FPS Çok Yüksek ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz / Intel i7 – 8700K – 3.7 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
2160p 30 FPS Ultra ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz / Intel i9 – 9700K – 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
Samsung
Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin özelliklerini Galaxy Z Fold’a getiriyor
Samsung bugün, Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına sunduğu temel özellikleri yakında Galaxy Fold’a getireceğinin müjdesini verdi. Güncellemenin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.
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Eylül ayının başında Galaxy Z Fold 2 adlı en yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, bu telefonda donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra birbirinden kullanışlı yazılımsal özellikleri de insanların hizmetine sundu. Çoklu Görev, Wireless Dex ve daha bir sürü yeni özellik, Samsung’un yaptığı duyuruya göre yakında Galaxy Fold için kullanıma sunulacak.
Samsung, güncellemeyi tam olarak ne zaman yayınlayacağını açıklamadı ama hangi özelliklerin geleceği net bir şekilde biliniyor. Gelin biraz onlardan bahsedelim.
Galaxy Fold için kullanıma sunulacak Galaxy Z Fold 2 özellikleri
Çoklu Görev
Güncellemenin Galaxy Fold kullanıcılarına getireceği en önemli yenilik, ekranda aynı anda birden çok uygulama çalıştırabilme desteği olacak. Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına has olan çoklu görev özelliği sayesinde, bölünmüş ekran düzeninde üç adede kadar uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda özellik, kenar paneli aracılığıyla erişilebilir olacak.
Üstelik çoklu pencere düzenini sadece dikey değil, yatay olarak da kullanabileceksiniz.
Wireless Samsung Dex
Samsung’un Galaxy Fold’a ekleyeceği bir diğer özellik ise Wireless DeX. Wireless DeX sayesinde Galaxy Fold’u herhangi bir kablo kullanmadan akıllı TV’nize bağlayabileceksiniz. Kullanılabilir olduğunda hızlı ayarlar panelini aşağı çekip Samsung Dex düğmesine dokunarak telefonunuzu bağlanma moduna sokabilir ve kablosuz olarak televizyonunuza bağlayabilirsiniz.
Galaxy Z Fold 2 bünyesindeki kamera özellikleri de Galaxy Fold’a geliyor
Samsung Galaxy Fold sahipleri, yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kamera deneyimi elde edecek. Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile hayata geçirdiği Otomatik Çerçeveleme özelliğini Galaxy Fold’a getireceğini ifade etti. Otomatik Çerçeveleme sayesinde telefonun kamerası, önünde kaç kişi olduğuna bağlı olmak suretiyle otomatik olarak yakınlaşıyor ya da uzaklaşıyor.
Örneğin toplu halde fotoğraf çekineceğinizi düşünün. Bu noktada kadraja yeni kişiler dahil oldukça ekran genişleyecek, var olan kişiler çıktıkça da ekran daralacak. Ek olarak Samsung, Pro Video moduna da çift görüntüleme, 21:9 en boy oranı, 24 fps video ve Tek Çekim özellikleri ekleyeceğini söyledi.
Tüm bunlara ek olarak arka kamerayla selfie çekebilme ve Wi-Fi şifrelerini diğer Galaxy cihazlarıyla paylaşabilme desteği de Galaxy Fold kullanıcılarına sunulacak.