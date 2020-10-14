Microsoft Edge, Office web uygulamalarını PC’lere gizlice yüklüyor

Windows 10’un ön izleme sürümlerini test eden bazı kullanıcılar Microsoft Edge tarayıcının, web tabanlı Office uygulamalarını bilgisayarlarına gizlice yüklediğini söyledi. Bunun bir hata mı yoksa Microsoft’un Windows 10’a kalıcı olarak eklemeyi planladığı bir yenilik mi olduğu şu an için bilinmiyor.

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WindowsLatest’in elde ettiği geri bildirimlere göre Microsoft, Office’in web uygulamalarını Edge aracılığıyla Windows 10 PC’lere haber vermeden yüklüyor. Ağırlıklı olarak Windows Insider programıyla Windows 10′un ön izleme sürümünde bunu fark eden çok sayıda kullanıcı, uygulamaların başlat menüsüne aniden eklendiğini söyledi.

Microsoft Edge, web tabanlı Office uygulamalarını gizlice yüklemeye başladı

Microsoft, Office web paketinde beş temel uygulama sunuyor: Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook. Bu web uygulamaların kullanmak için Microsoft hesabının yanı sıra normalde Edge veya Chrome üzerinden manuel olarak yüklemek gerekiyordu. Ayrıca Microsoft, bu uygulamaları kullanmak için kullanıcılardan ücret de istemiyor.

Bu 5 uygulamanın ise OneNote hariç tamamı, Microsoft Edge’le beraber Windows 10 PC’lere sessiz sedasız yüklenmiş durumda. Aslına bakacak olursak, Office’in kurulum gerektiren varyantına nazaran web tabanlı uygulamaları o kadar da popüler değil ve Microsoft bunları biraz daha göz önünde getirmek istiyor olabilir.

Bu noktada, Microsoft’un web tabanlı Office uygulamalarını zorunlu olarak mı sunacağı yoksa kullanıcılara isteyip istemediğine göre mi sunacağı belli değil. Ama her halükarda Microsoft’un bu süreci Edge vasıtasıyla kontrol ettiği ve yeni geliştirmelere de gebe olduğu bir gerçek.