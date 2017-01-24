Microsoft’ta İşten Çıkanlar Arasında Etkinliklerin Ünlü İsmi de Var

Geçtiğimiz günlerde Microsoft’tan 700 kişinin işten çıkarılacağı duyurulmuştu ve bunun tüm departmanlardan olabileceği belirtilmişti.

Microsoft’un düzenlediği etkinliklerde değişik ama şık kıyafetleriyle eğlenceli sunumlar yapan Bryan Roper bu hafta işten çıkarılan 700 isim arasında yer alıyor. Görünen o ki kendisini Ekim ayındaki etkinlikte son defa gördük.

Şirketin bu kadar çok beğenilen, takdir edilen ve şirketin yüzü haline gelmiş birini iştem çıkarması gerçekten sürpriz oldu. Roper işten çıkarıldığını kendi Twitter adresinden attığı tweet ile duyurdu. Şirketin pazarlama ekibinden olan Roper’ın hayat hikayesi şirketin sitesinde hala yer alıyor. Roper daha önce bir yolcu gemisinde piano çalıyordu.

Şirket geçen sene bir yıl içerisinde 2850 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bu 2850 kişinin 700 kadarı bu hafta işten çıkarıldı. Ancak şirket bünyesinde 113.000 çalışan olduğunu düşünürsek bu oldukça küçük bir sayıya işaret ediyor.