Microsoft Surface Laptop Videosunda İlginç Bir Detay Ortaya Çıktı

Microsoft dün Surface Laptop modelini duyurdu ve bu modelde USB Type-C girişi yer almıyor ancak şirket daha önce bu portu koymayı düşünmüş.

Microsoft’un yeni bilgisayarında mini DisplayPort ve klasik Surface adaptör girişi bulunuyor. Ancak şirketin hazırladığı bir prototip yanlışlıkla yayınlandı. Şirketin Surface Laptop’ın nasıl yapıldığını anlatan videoda yer alan bilgisayarda iki adet USB Type-C girişi yer alıyor.

Şirketin mühendisleri dün New York City’de yapılan etkinlikte USB-C girişlerin yeterince yaygınlaşmadığını ve markette genel kullanıma henüz ulaşmamış olduğu için kullanmadıklarını açıkladı. Şirketin bu politikası aslında bir bakıma mantıklı çünkü yaklaşık üç yıl önce Satya Nadella şirketin Surface serisine önem verdiğini ve Surface cihazları arasında aynı güç kablosunun aksesuarların kullanılabileceğini açıklamıştı.