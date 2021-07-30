Microsoft Surface Duo 2’nin Fotoğrafları Sızdırıldı!

Surface Duo, 2020’nin hem en ilginç hem de en başarısız cihazlarından biriydi ancak Microsoft denemekten vazgeçmiyor. Şirket, piyasaya sürülmesine daha aylar varken sızdırılan yeni bir model üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu modelin adı ‘Microsoft Duo 2’. Microsoft Surface Duo 2’nin prototipi gibi görünen bir video çevrimiçi olarak yayınlandı ve Windows Central’ın söz konusu görüntülerinin meşru olduğuna inanmak için nedenleri var.

Surface Duo 2, orijinal ürünün çift ekranlı tasarımını koruduğu görünüyor, ancak bu sefer arkada yeni bir üçlü kamera kurulumu var. Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kameralarla eşleştirilmiş bir ana kamera da söylentilerden birisi . Önceki modelde, Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kamerası bulunmayan tekli kamera sistemi kullanması eleştirilmişti.

Kamera modülünün kendisi oldukça büyük ve seçilen renkten bağımsız olarak siyah camla kaplanmış. Her zamanki LED flaş ve bir lazer otomatik odaklama sistemi ile birleştirilmiş.

Diğer harici değişiklikler arasında, artık güç düğmesine gömülü olduğuna inanılan parmak izi okuyucunun konumlandırılması ve Surface Duo 2’nin sağ tarafındaki ortalanmış USB-C yuvası yer alıyor.

Surface Duo 2, Ekim Ayına Kadar Satışa Sunulacak

Microsoft Surface Duo 2’nin Eylül veya Ekim 2021’de üst düzey teknik özelliklerle (ve umarız daha iyi bir yazılımla) piyasaya sürülmesi planlanıyor. Liste Qualcomm’un Snapdragon 888’i, 5G ağ desteğini ve hatta temassız ödemeler için bir NFC desteğini içerecek.

Orijinal Microsoft Surface Duo, eski Snapdragon 855’i içeriyordu, bu nedenle dahili yükseltmeler hoş bir değişiklik olacak. Ekranlar muhtemelen biraz daha büyük ve çerçeveler daha ince olacak, ancak ürünün genel boyutu büyük ölçüde değişmeden aynı kalacak.

Microsoft’tan yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin çift ekranlı form faktörüne kickstand benzeri bir özellik eklemeyi denediğini öne sürdü. Surface Duo 2 bu kickstand tasarımına sahip değil, bu yüzden cihaz bu yıl içerisinde piyasaya çıktığında kickstand tasarımını cihazda göremeyeceğiz.

Görüntülere bakıldığında, Microsoft’un Surface Duo 2’yi buzlu siyah ve buzlu beyaz renklerinde sunması muhtemel görünüyor. Cihazın fiyatının ne olacağı henüz belli değil, ancak Microsoft’un 1.399 dolardan perakende satış yaptığı önceki modelden daha rekabetçi bir fiyat hedefleyeceğini umuyoruz.

Genel olarak iyileştirmelerle Surface Duo 2, önceki modelden çok daha çekici olabilir. Her ne kadar Galaxy Z Fold 3 gibi yapım aşamasında olan cihazlar olsa da, muhtemelen 2021’in en iyi telefonlarından biri olmayacak.

Microsoft’un, Galaxy Z Fold 3 gibi gerçekten katlanabilir bir ekranı tercih etmek yerine Surface Duo 2’de ayrı ekran kullanması bunun nedenlerinden biri.

İlk cihazda çeşitli yazılım güncellemeleri yapıldı ancak Android 11 henüz yayınlanmadı. Ve bu Surface Duo’yu çoklu görev, dokunmatikle ilgili sorunlar, kitap okuma modunda ekran kapanması ve parmak izi okuyucusunun donması gibi sorunları olan bir cihaz olarak anılmasını sağladı.

Surface Duo 2’nin kamera donanımları muhtemelen, telefoto, ultra geniş açı ve standart lens olarak çıkacak gibi görünüyor.

Bir Önceki Model Microsoft Surface Duo

Geçtiğimiz sene çıkan Surface Duo’yu hatırlamak gerekirse, 5.6 inç büyüklüğünde 2700 x 1800 piksel AMOLED bir ekrana sahip. Açıldığında ise 8.1 inç boyutuna ulaşan Surface Duo, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini barındırıyor. 6GB RAM ve dahili 128 veya 256 GB UFS 3.0 depolama alanı mevcut. Kamera açısından ise Surface Duo, 11 megapiksel f/2.0 diyafram ve 4K video kaydı ile karşımıza çıkıyor.

3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra cihaz parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerini de destekliyor. 145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm boyutlarındaki Surface Duo, tam 250 gram ağırlığında.

Geçtiğimiz sene telefon geliştirmeye başlayan Microsoft, telefon geliştirmede diğer üreticilerin gerisinde kalıyor gibi görünüyor.