Microsoft, Üç Yeni Surface Book 2 Dizüstü Modeli Duyurdu

Uzun süren dedikoduların ve söylentilerin ardından teknoloji devi Microsoft sonunda çok beklenen Surface Book 2 ailesini duyurdu.

Microsoft’un yeni Surface Book modellerinin ikisi 13.5 inç, biri 15 inç büyüklüğünde. Cihazlar oldukça ilgi çekici tasarıma ve donanıma sahip.

13.5 inç büyüklüğündeki cihazlarda Intel HD ya da NVIDIA GeForce GTX 1050 grafik kartı seçeneği bulunuyor. 15 inçlik modelde ise NVIDIA GeForce GTX 1060 bulunuyor. Bütün cihazlarda Intel’in 8. nesil Core serisi işlemci, 16 GB RAM, 1 TB’a kadar SSD ve 17 saat kullanım ömrü sunan batarya bulunuyor.

Cihazlarda 2 adet USB Type-A 3.1, 1 adet USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi ve iki adet Surface Connect girişi yer alıyor. Bu girişlerin biri tablet modu için ekranda bulunuyorken diğer klavye kısmında bulunuyor.

Cihazın menteşe yapısı dizüstü modu, tablet modu, stüdyo modu ve görüntüleme modu olmak üzere dört farklı modda kullanım sağlıyor. 15 inç büyüklüğündeki model 2499$’dan, küçük olan modeller ise 1499$’dan başlayan fiyatlar ile 16 Kasım’da satışa çıkacak.