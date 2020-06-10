Yazılım
Microsoft Power Platform, artık Çin’de resmi olarak aktif!
Microsoft’un geçtiğimiz dönemde duyurduğu Power Platform, artık Çin’de resmi olarak aktif edildi. Microsoft Azure, Office 365, Dynamics 365 servisleri sonrası, Microsoft’un 4. servisi olarak Çin’de kullanılmaya başlanan uygulama; iş sektörüne çeşitli çözümler ve hizmetler sunabilmeyi amaçlıyor.
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Microsoft Power Platform lansmanı geniş bir katılım ile gerçekleşecek
Genel Microsoft lansmanlarının aksine, bu seferki lansman birçok Çinli çalışan da dahil olmak üzere Microsoft adına geniş bir kitleye hitap edecek. Power BI, Power Apps, Power Automate olarak 3 farklı servise sahip olan Microsoft Power Platform, lansman ile eş zamanlı olarak, bu servisleri de uygulamaya koyacak. Microsoft Power Platform’un uygulamaya girişi ile beraber, şirketler ihtiyaç duydukları yazılımları ve çözümleri, kolay bir şekilde üreterek, uygulamaya da daha kolay bir şekilde alabilecek. Şirketler bunu yaparken de Microsoft’un desteği sayesinde güvenlik açıklarından minimum seviyede etkilenecekler.
Microsoft’un iş dünyasına yönelik girişimleri, yazılım sektörünün gücünü daha da arttırarak iş sektörü ve yazılım sektörünün beraber büyümesini sağlıyor. Covid-19 süreci sonrasında değerini çok daha fazla arttıracağı tahmin edilen Power Platform, birçok yazılımcı için yeni kapılar açacak ve iş sektörünün daha hızlı ilerlemesini sağlayabilecek gibi görünüyor. Biz, bu girişimin gelecekte Çin’deki etkilerini çok merak ediyoruz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Adobe, salgın nedeniyle uygulamalarını 2 ay boyunca ücretsiz yaptı
Adobe, koronavirüs nedeniyle uygulamalarını 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu açıkladı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle insanlar evlerine kapandı. Bu sebeple birçok insan işlerini evlerinden yürütmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca dünyanın genelinde büyük bir yardımlaşma, farkındalık ve beraberlik oluşmaya başlamış durumda.
Teknoloji şirketleri de ürünlerinde ve hizmetlerinde evde kalmayı destekleyecek çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenlemeye başladılar.
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Evine kapanan kullanıcılar için koronavirüs kapsamında adımlar atan firmalar arasına son olarak da Adobe da dahil oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Adobe tarafından geliştirilip kullanıma sunulan çok sayıda program 60 gün süreyle ücretsiz olacak.
Bu kampanya kapsamında Adobe Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement için alınan ek lisans ücretleri de iki ay süresince kaldırılıyor. Söz konusu kampanyada Creative Cloud kapsamında Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulama yer alıyor.
Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar tarafından Adobe’nin ücretsiz kullanım kampanyası büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Kısa bir süre önce de Apple tarafından evde kalmayı desteklemek için benzer bir adım atılmıştı. Apple’ın ücretli uygulamalarının deneme süresi 30 günden 90 gün seviyesine kadar uzatılmıştı. Şimdi de benzer bir adımın Adobe tarafından eğitim tarafı için gelmesi sevindirici bir durum. İlerleyen günlerde bu sürece katılacak teknoloji şirketlerinin sayısının artması bekleniyor.
Yapay Zeka
Google AutoFlip’i duyurdu!
Google yeni yapay zeka tabanlı uygulaması AutoFlip’i açık kaynak kodlu olarak kullanıma sundu. AutoFlip videoları fazla çaba harcamadan birçok formata dönüştürerek mobil cihazlardaki uyum sorunun ortadan kaldıracağa benziyor.
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AutoFlip bizlere neler sunuyor?
Geleneksel olarak televizyon ve masaüstü için filme alınan ve düzenlenen videolar genellikle 16:9 veya 4:3 oranına sahiplerdi. Fakat her geçen gün mobil cihazlar için üretilen ve tüketilen içerik sayısının artması ile birlikte en boy oranları uyumunda problemler artmaya başladı. Videoyu farklı en boy oranlarına yeniden yansıtmaya yönelik geleneksel yaklaşımlar statik kırpmayı, yani belirli bir çerçeve dışarısında kalan görsel içerikleri kırpmayı kullanıyor. Geleneksel yaklaşımların zaman alıcı ve hata oranı yüksek olduğu için Google mühendisleri AutoFlip adında yapay zeka ile çalışan otomatik görüntü kırpan bir sistem geliştirdiler. Google’ın akıllı video yeniden çerçevelendirme sistemi AutoFlip açık kaynak kodlu olarak kullanıcılara sunuldu.
AutoFlip nasıl çalışıyor?
AutoFlip üç aşamada çalışır: Çekim (Sahne) algılama, video içerik analizi ve yeniden çerçeveleme. İlk aşama, sahne geçişlerinin tespit edilmesi. Makine öğrenmesi ile bir sahneden diğerine atlamadan önceki nokta tespit edilir. İlk aşama tamamlandıktan sonra, sistem bir sahnedeki önemli nesneleri belirlemek için video içerik analizine geçer. Bu aşamada AutoFlip sadece insanları ve hayvanları değil, hareket halindeki nesneleri ve logoları tanımlamak için derin sinir ağlarını kullanır. Son aşamada, yapay zeka modeli tek bir sahnede bulunan ilgili nesnelerin sürekli hareketlerini izleme metodunu kullanır. Böylece videonun görüntülenmesi gereken hedef boyutlara bağlı olarak, içeriği kırpar.
Google araştırmacıları, AutoFlip’in videoları fazla çaba harcamadan birçok formata dönüştürmek için kullanılabileceğini söyledi. Uygulamayı geliştiren ekip bir sonraki aşamada filmlerde nesnelerin takip edilebilmesini sağlayacak şekilde AutoFlip’i geliştirmek istediklerine vurgu yaptı.
AutoFlip açık kaynak kodlu bir yazılım ve buradan koda ulaşabilirsiniz.
Yazılım
General Mobile Android Q için GSI ROM düzenlediği iddia edildi
Google Android Q Beta programında resmi olarak listelenmeyen General Mobile, XDA geliştiricilerinin GSI ROM yazılımını düzenleyerek paylaştığı iddia edildi.
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General Mobile Google resmi kaynak kodlarını kullanmadığı iddia ediliyor
General Mobile geçtiğimiz hafta GM 8 ve GM 9 Pro cihazlarına Android Q Beta programını açtığını duyurmuştu. Google Formlar üzerinden doldurulan bilgiler sonrasında kullanıcılar Android Q Beta yazılımını indirebilecekleri cihaza özel dosyayı indirebiliyordu. Google Android Q Beta Programı listesinde sergilenmeyen General Mobile’ın yeni yazılım için geliştiricilerin derlediği gayri resmi GSI ROM dosyasını düzenlediği iddia edildi. XDA Developers sayfasında dile getirilen yazıda, sayfanın tanınan iki geliştiricisi ‘erfanoabdi ve phhusson’ ın gelişitrdiği yazılım üzerinde değişiklik yapan General Mobile Beta Programını bu yazılım ile kullanıcılara sundu.
Halihazırda GM 9 Pro modeli için beta programına katılımın devam ettiği süreçte geliştiriciler yazılımın kendine ait olduğunu belirtiyor. Github üzerinden de yazılımın kendisine ait olduğunu belirten geliştiriciler sistem klasörünün içerisinde ph, phh rw-system.sh dosyalarında imzalarının olduğunu gösterdi. Ayrıca işletim sistemi içerisinde derlenen APK dosyalarınında kendi kullanıcı adlarının olduğu belirtiliyor. GM tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmazken yazar Mishaal, şirketin Google resmi Android Q kaynak kodları yerine geliştiricilerin derlediği yazılım üzerinde değişikliklere gittiğini iddia ediyor. Ayrıca yazar son cümlelerinde ‘Eğer gerçekten Android Q derlemesini kullanıcılara sunmak istiyorlarsa, Google’ın Android kaynak kodlarını yüklemelerini beklemeliler’ dedi.