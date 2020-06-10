Microsoft Power Platform, artık Çin’de resmi olarak aktif!

Microsoft’un geçtiğimiz dönemde duyurduğu Power Platform, artık Çin’de resmi olarak aktif edildi. Microsoft Azure, Office 365, Dynamics 365 servisleri sonrası, Microsoft’un 4. servisi olarak Çin’de kullanılmaya başlanan uygulama; iş sektörüne çeşitli çözümler ve hizmetler sunabilmeyi amaçlıyor.

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Microsoft Power Platform lansmanı geniş bir katılım ile gerçekleşecek

Genel Microsoft lansmanlarının aksine, bu seferki lansman birçok Çinli çalışan da dahil olmak üzere Microsoft adına geniş bir kitleye hitap edecek. Power BI, Power Apps, Power Automate olarak 3 farklı servise sahip olan Microsoft Power Platform, lansman ile eş zamanlı olarak, bu servisleri de uygulamaya koyacak. Microsoft Power Platform’un uygulamaya girişi ile beraber, şirketler ihtiyaç duydukları yazılımları ve çözümleri, kolay bir şekilde üreterek, uygulamaya da daha kolay bir şekilde alabilecek. Şirketler bunu yaparken de Microsoft’un desteği sayesinde güvenlik açıklarından minimum seviyede etkilenecekler.

Microsoft’un iş dünyasına yönelik girişimleri, yazılım sektörünün gücünü daha da arttırarak iş sektörü ve yazılım sektörünün beraber büyümesini sağlıyor. Covid-19 süreci sonrasında değerini çok daha fazla arttıracağı tahmin edilen Power Platform, birçok yazılımcı için yeni kapılar açacak ve iş sektörünün daha hızlı ilerlemesini sağlayabilecek gibi görünüyor. Biz, bu girişimin gelecekte Çin’deki etkilerini çok merak ediyoruz.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!