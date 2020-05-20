Oyun
Microsoft Flight Simulator’un kapalı betası Temmuz’da geliyor!
Microsoft Flight Simulator‘un kapalı betası Temmuz‘da geliyor! Microsoft’un merakla beklenen ve inanılmaz sayıda detay barındıran Microsoft Flight Simulator‘un kapalı betası Temmuz ayında geliyor.
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Microsoft Flight Simulator alpha aşamasını geride bırakmak üzere. Microsoft ve Asobo geçtiğimiz hafta oyunun gelişim sürecine dair bir güncelleme paylaştı. Bu güncellemede oyunun kapalı betasının Temmuz ayında geleceği belirtildi. Net bir tarih verilmese de oyunun kapalı betasının Temmuz‘un ortasına doğru hazır olacağı belirtildi. Oyununn beta sürümünün alfa sürümünden ne gibi farklılıklar barındıracağı henüz bilinmiyor, ancak bu sürümü deneyebilmek için muhtemelen Insider programına kayıt olmuş olmanız gerekecek.
Oyunun minimum sistem gereksinimlerinde istenen ekran kartları Radeon RX 570 ve NVIDIA GTX 770 seviyesi. Ancak ideal sistem gereksinimleri için belirtilen ekran kartı RTX 2080. Oyun görsel olarak muhteşem gözüküyor ve beklenti de çok büyük, ancak görünen o ki oyunu bu kalitede grafiklerde oynamak hem sistemleri hem de cepleri yoracak.
Genel
Epic Games, yeni geliştirmeler getirmeye hazırlanıyor!
Epic Games, GTA V‘in ücretsiz olmasından bu yana adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Firma şimdi de oyuncuları kendine çekecek başka özellikler üzerinde çalışıyor.
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Self servis iade ve mod desteği geliyor!
Epic Games, bünyesine daha fazla kullanıcı çekebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak GTA V oyununu bedava vererek sükse yapan firma, şimdi de Steam ile olan rekabette geri kalmamak için yeni özellikler getiriyor. Bunlardan ilk olarak göze çarpan, “Self Servis İade” özelliği. Satın alınmış oyunların iadesini sağlayan bu sistem sayesinde kullanıcıların beğenmedikleri oyunları -şartlarını sağlamak kaydıyla- iade etme hakları olacak. Satın alım tarihinin 14 günü geçmemesi ve 2 saatlik oynanış süresinin aşılmaması durumunda istenilen oyunlar iade edilebilecek. Öte yandan bir diğer önemli gelişme, yine kullanıcıların yıllardır Steam‘den çıkamamasını sağlayan mod desteği-atölye özelliği. Mod yapımına uygun oyunların Steam‘de atölye üzerinden modlanabilmesi ve kullanıcıların deneyimlerinin artmasını sağlayan atölye, artık Epic Games bünyesinde de yer alacak. Bu sayede oyuncular, mod desteği olan oyunlarına istedikleri geliştirmeleri yapabilecekler.
Ayrıca, iş ortaklığı ve anahtarsız entegrasyon özelliklerini de duyuran firma, oyun dünyasında önemli bir alternatif olmaktan daha fazlasını istiyor gibi. Bant genişliği yönetimi ile de indirme hızlarının özel olarak ayarlayabileceğiniz platform, rekabette geri kalmamak için kendini geliştiriyor. Bedava oyunlardan gelinen noktada Epic Games artık önemli bir oyuncu hale geldi. Uzun zamandır gözlerin çevrildiği Steam cephesinde ise henüz bir hareketlilik yaşanmıyor. Bakalım oyuncular için önemli ve faydalı olan bu rekabette yeni neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.
Oyun
Doom Eternal’ın anti-hile sistemine olumsuz eleştiri yağmuru!
Doom Eternal’ın anti-hile sistemine olumsuz eleştiri yağmuru! Doom Eternal‘ın kernel bazlı çalışan anti-hile sistemine Steam yorumlarında tepki yağdı.
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PC oyunculuğunun en büyük dertlerinden biri olan hile sorunu için oyun yapımcıları yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ancak bu geliştirilen yöntemlerin birçoğu hileyi önlemekte etkisiz kalıyor. Doom Eternal Mart ayında çıkışını yapmış ve hem oyunseverler hem de oyun yapımcıları tarafından çok olumlu eleştiriler almıştı. Ancak sonraki dönemde oyunun kernel bazlı anti-hile sistemi kullandığı ortaya çıkmış ve bu durum da birçok tartışmaya yol açmıştı. Bu yeni anti-hile sisteminin ortaya çıkmasından sonra, oyun Steam kullanıcılarından 3600‘ün üzerinde olumsuz yorum aldı. Bu olumsuz yorum sayısı da her geçen saat ciddi miktarda artış göstermeye devam ediyor. Oyuncular, oyunların anti-hile sistemlerinin bu kadar yetki almasından rahatsız olmuş gözüküyor. Daha önce kernel bazlı anti-hile sisteminin Riot Games’in Valorant oyununda kullanıldığı ortaya çıkmış ve fazlaca gündem olmuştu.
Bakalım PC oyuncularının beklentisini karşılayacak, hem oyuncuları rahatsız etmeyecek hem de hileyi önleyebilecek bir çözüm ne zaman bulunacak?
Oyun
GTA Online’daki hile sorunu tavan yaptı!
GTA Online‘daki hile sorunu tavan yaptı! Epic’in GTA 5 hediyesiyle beraber GTA Online‘daki hile sorunları tekrar gündeme geldi.
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Epic Store‘da GTA 5‘in bedava sunulması sonrasında GTA Online’daki hile problemleri tekrar gündeme geldi. Hafta sonu GTA Online sunucularının yükü kaldıramaması dikkat çekti. Bu sorun, Epic‘in hediyesi sonrası artan kullanıcı sayısı kadar oyuncuların yaptığı modlamalarında da bir sonucu. Modlama konusunda Rockstar‘ın fazla müdahele etmemesinin sebebi de PC‘deki GTA oyuncularının bu modlamaları çok kullanması ve herhangi bir engelde ilginin düşebileceği endişesi olarak gösteriliyor. Modlamalar sayesinde oyuncular üstün güçlü karakterlere sahip olabiliyor bu da diğer oyuncuların oyun keyfi açısından olumsuz bir durum oluşturuyor.
Epic‘in GTA 5 hediyesinden söz etmişken, 21 Mayıs‘a kadar GTA 5‘i Epic Store kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebileceğinizi de hatırlatmak isteriz….