Microsoft Flight Simulator‘un kapalı betası Temmuz‘da geliyor! Microsoft’un merakla beklenen ve inanılmaz sayıda detay barındıran Microsoft Flight Simulator‘un kapalı betası Temmuz ayında geliyor.

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Microsoft Flight Simulator alpha aşamasını geride bırakmak üzere. Microsoft ve Asobo geçtiğimiz hafta oyunun gelişim sürecine dair bir güncelleme paylaştı. Bu güncellemede oyunun kapalı betasının Temmuz ayında geleceği belirtildi. Net bir tarih verilmese de oyunun kapalı betasının Temmuz‘un ortasına doğru hazır olacağı belirtildi. Oyununn beta sürümünün alfa sürümünden ne gibi farklılıklar barındıracağı henüz bilinmiyor, ancak bu sürümü deneyebilmek için muhtemelen Insider programına kayıt olmuş olmanız gerekecek.

Oyunun minimum sistem gereksinimlerinde istenen ekran kartları Radeon RX 570 ve NVIDIA GTX 770 seviyesi. Ancak ideal sistem gereksinimleri için belirtilen ekran kartı RTX 2080. Oyun görsel olarak muhteşem gözüküyor ve beklenti de çok büyük, ancak görünen o ki oyunu bu kalitede grafiklerde oynamak hem sistemleri hem de cepleri yoracak.