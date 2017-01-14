Microsoft Önemli Bir Yapay Zeka Girişimini Satın Aldı

Yazılım devi Microsoft bugün yaptığı açıklamayla Toronto merkezli yapay zeka ve derin öğrenme girişimi Maluuba’yı satın aldığını duyurdu.

Microsoft bu satın alım ile beraber yapay zeka konusunda en önemli rakiplerinden olan Facebook ve Google’a fark atabilir. Küçük bir girişimi böyle önemli kılan şey ise girişimin derin öğrenme ve doğal dil işlemede uzman olması. Yapay zeka için derin öğrenme olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi ve özellik son 5 yılda sürekli konuşuluyor.

Yakın geçmişte derin öğrenme teknikleriyle yüz tanıma ve konuşma teknolojileri konusunda önemli bir ilerleme kaydeden şirket artık bu satın alım ile beraber yapay zekanın yazma ve okuma yeteneklerine yoğunlaşmayı planlamakta.

Maluuba’nın adını aslında 2016 yılında duymuştuk. Şirket yapay zekanın okuması ve okuduğunu anlamasını konusunda Google ve Facebook gibi devleri geçerek neredeyse bir insan seviyesinde sistem geliştirmişti. Bu satın alım ile beraber derin öğrenme sistemlerinin uzman isimlerinden Yoshua Bengio Maluuba yerine Microsoft’un yapay zeka kısmında yer alacak.