Microsoft Office’in Mac Sürümüne Touch Bar Desteği Geldi

Microsoft, Apple’ın yeni Touch Bar özelliğini destekleyen Office güncellemesini 2016 yılının Ekim ayında yapmayı planlıyordu.

Ancak özelliği bu ay başında beta kullanıcılarına sunan Microsoft yayınladığı son güncelleme ile beraber bu desteği herkese getirdi. Her Office programına özel Touch Bar desteği yayınlandı. Word’de kullanıcılar buradan rahatsız etme modunu açabiliyor bu sayede etrafda daha az dikkat dağıtıcı şey kalıyor. Ekranda sdece metin kutusu kalırken Touch Bar’da font stilleri ve yazıya yorum, fotoğraf ve link ekleme kısayolları yer alıyor.

PowerPoint kullanıcıları bütün slaytların grafik ön izlemelerini buradan görebiliyor. En kullanışlı özellikler ise Excel’de yer alıyor. Buradan kullanıcılar son kullandıkları fonksiyonları seçebiliyor, hücreleri renklendirebiliyor ya da grafikler oluşturabiliyor.

Bu güncelleme ile beraber Outlook ve Skype uygulamalarına da Touch Bar desteği geldi. Outlook açıldığında Touch Bar üzerinde son kullanılan dokümanlar yer alıyor. Kullanıcılar buradan kolaylıkla gönderecekleri e-postaya doküman ekleyebiliyor. Skype for Business ile Touch Bar üzerinden arama yapılabiliyor yapılan görüşmeler sessize alınabiliyor ya da sonlandırılabiliyor.